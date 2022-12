“QUELLA DI JOLANDA RENGA È UN’OPERAZIONE COMMERCIALE?” – A QUEI MALIGNI DI “STRISCIA LA NOTIZIA” NON QUADRA LO SFOGO SOCIAL DELLA FIGLIA DI AMBRA ANGIOLINI CHE HA RACCONTATO DI ESSERE PRESA DI MIRA PERCHÉ “BRUTTA” – IL TG SATIRICO INSINUA CHE, DIETRO IL VIDEO DELLA DOLCE RAGAZZA, CI SIA UNA STRATEGIA DI MARKETING PER ACCREDITARSI COME INFLUENCER: SUI SOCIAL CI SONO GIÀ FOTO CON BRAND E… - VIDEO

Quella di Jolanda Renga è un’operazione commerciale? Questo il sondaggio lanciato stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) dopo che su TikTok, pochi giorni fa, è apparso un video in cui la figlia di Ambra Angiolini si difendeva dagli haters che la criticavano (peraltro ingiustamente) per l’aspetto fisico.

Le dichiarazioni di Jolanda hanno ricevuto una moltitudine di commenti e articoli di giornali entusiastici. Ma tra gli adoranti della figlia d’arte c’è anche chi si chiede se non si tratti del collaudato format del cosiddetto “redditizio ruolo della vittima” – definizione coniata dal Fatto Quotidiano nell’ottobre 2021 – e se in realtà Jolanda, ragazza peraltro molto carina, non stia studiando da influencer. Come dimostrano le foto postate sui social che la ritraggono testimonial dei gioielli del brand "La Petite Story".

Noi, ovviamente, non sappiamo la risposta e per questo chiediamo al pubblico: non è che questa è tutta un’operazione commerciale per lanciare Jolanda come influencer e, attraverso di lei, riabilitare pure l'immagine della mamma Ambra? Immagine piuttosto ammaccata dopo guai recenti, come l’incendio che quest’estate ha distrutto mezza Stromboli, partito dal set della fiction con Angiolini protagonista. O le polemiche per la casa milanese dei coniugi Pazzini, occupata dall’attrice per molti mesi.

