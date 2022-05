“QUELLO CHE ACHILLE LAURO PROPONE SUL PALCO È STATO TUTTO GIÀ FATTO. MEGLIO, OVVIAMENTE” – DARIO SALVATORI SMONTA IL DIVETTO CON LA MEMORIA CORTA (O DALLA IGNORANZA MUSICALE): “POSSIBILE CHE NESSUNO GLI ABBIA DETTO CHE MICK RONSON, STORICO CHITARRISTA DI DAVID BOWIE, MIMAVA AD OGNI CONCERTO UN DECOROSO BLOW JOB, O CHE GENE SIMMONS DEI KISS, APPROFITTANDO DELLA MASCHERA SLINGUAZZAVA TUTTI GLI ALTRI, CON UNA LINGUA A TENUTA GASTROSCOPIA. PER NON PARLARE DI LOU REED E JOHN CALE…” - VIDEO

Dario Salvatori per Dagospia

achille lauro all'eurovision 8

I quotidiani di questa mattina sono listati a lutto per via dell’esclusione di Achille Lauro da Eurovision. A fronte di una radiosissima Victoria in bikini sulla copertina di “7”, illuminata mente dei Maneskin. Dopo la mediocre figura al Festival di Sanremo (14°), il cantante ha fatto il saltafila a S.Marino, sbattendo il grugno sul monte Titano. Anche a Torino ha ripetuto i suoi minuetti: il bacio in bocca, mani dove non andrebbero messe, varie stonature.

Ma questo conta poco. Possibile che nessuno gli abbia detto che Mick Ronson, storico chitarrista di David Bowie, mimava ad ogni concerto un decoroso blow job, o che Gene Simmons dei Kiss, approfittando della maschera (c’erano già la maschere, proprio così) slinguazzava tutti gli altri, con una lingua a tenuta gastroscopia. “Si, è vero - confermò Diana Ross, che ebbe una lunga storia con il musicista - Gene ha una lingua proprio lunga!”. Per non parlare di Lou Reed e John Cale quando militavano nei Velvet Underground. Il loro mentore, Andy Warhol, fu il primo a notare che i due musicisti dividevano lo stesso camerino.

david bowie mick ronson

I termini non erano gli stessi di oggi: queer, fluidi. Stili di vita fashion all’interno di disco dedicate al glam rock. Anche i più bolsi, Gary Glitter, Bay City Rollers, Slade. Sembravano rozzi, eppure sapevano ravanare nell’altra moda di quel momento: LeGaspi, Norma Kamali. Il lurex prese il posto del lamè, i leggins non esistevano, si chiamavano jumsuit oppure bollersuit. Questi eroi preferivano accompagnarsi a un rocker intossicato piuttosto che a un esteta incorruttibile. I Maneskin hanno studiato per un anno inglese total immersion per dialogare con i loro divi di riferimento.

achille lauro all'eurovision 7

E questo gli ha permesso di entrare nel grande giro americano. Mahmood, Blanco e Achille Lauro per mettere due parole in croce hanno dovuto ricorrere all’interprete. Non eravamo al Cantagiro, bensì alla più grossa vetrina musicale al mondo. Quello che Achille Lauro propone sul palco è stato tutto già fatto. Meglio,ovviamente. Live, ovviamente. E il toro meccanico? Nel 1973 la Rca italiana provò a lanciare il country&western in Italia. Ospite d’onore Ronnie Milsap, nato a Robbinsville, North Carolina, in quel momento l’artista country emergente. Organizzarono la conferenza stampa in un country club, con cavalli di tutte le razze.

gene simmons

Ma un attimo prima Milsap disse che in vita sua non era mai salito su un cavallo. Panico. Ci misero una pezza la sera e all’Hotel Hilton, dove alloggiava il cantante, piazzarono un toro meccanico. Ma rifiutò anche quello. Virginia Raffaele racconta che nel Luneur gestito dai genitori, il toro meccanico c’era già alla fine degli anni Sessanta. “Era vicino un bruco-mela”.

Comunque, tanti auguri ad Achille Lauro, sperando che non ci appioppi altri “quadri”. Meglio quelli di Petrovic Musorgskij anche se sono del 1886. Almeno lui, di secondo nome faceva “Modest”.

