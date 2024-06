7 giu 2024 13:00

“QUESTA CONDANNA È UNA GOGNA IMBARAZZANTE” – ELISABETTA FRANCHI SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI DOPO LA CONDANNA PER DISCRIMINAZIONE DI GENERE PER AVER DETTO CHE NEI POSTI APICALI PIAZZA SOLO OVER 40 CHE SI SONO GIÀ SPOSATE E HANNO FATTO FIGLI: “FARÒ RICORSO. SONO EMILIANA, MI PIACE FARE LA BATTUTA. SONO STATA FRAINTESA. RACCONTAVO COME RAGIONANO MOLTI IMPRENDITORI IN ITALIA. DO LA POSSIBILITÀ A CHI LAVORA CON ME DI VENIRE IN SEDE ANCHE COL CANE. I BAMBINI? TROPPE AUTORIZZAZIONI PER METTERE SU UN ASILO AZIENDALE…”