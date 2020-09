“QUESTA PERSONA FA PENA, LA DENUNCIO” – LA RABBIA DI VALENTINA VIGNALI CHE SUI SOCIAL HA RACCONTATO DI AVER SCOPERTO CHE LO SKIPPER DELLA BARCA FOTOGRAFAVA LEI E LE SUE AMICHE IN VACANZE ALLE EOLIE, INDUGIANDO SULLE PARTI INTIME: “ZOOM SUL SENO E IL SEDERE O IN MEZZO ALLE GAMBE, TUTTO IN PRIMO PIANO, MENTRE DORMIVAMO. GLI HO CHIESTO DI DARMI IL CELLULARE E QUANDO HO VISTO LE IMMAGINI GLI HO…”

Claudio Arrigoni per il “Corriere della Sera”

valentina vignali 8

Immagini rubate, cellulari che finiscono in mare, denunce via social che diventeranno giudiziarie, barche, mare e sole. Protagonisti modelle e influencer , fotografi veri e improvvisati, uomini maturi che regrediscono a voyeur da strapazzo.

valentina vignali 21

E una giovane donna che ha deciso di non riderci sopra (e nemmeno sorriderci): «Non voglio che una cosa del genere capiti ad altre o rimanga impunita. Così ho voluto raccontarlo pubblicamente attraverso i social e poi farò anche una denuncia formale». Valentina Vignali non è solo una giocatrice di pallacanestro (Smit Roma, serie B), ma è anche una modella (una campagna con Tim alle spalle), influencer (2,3 milioni di follower su Instagram), conduttrice televisiva. Lo scorso anno è stata fra le inquiline della casa del Grande Fratello.

valentina vignali 22

È abituata a video e foto che ne mettono in mostra il corpo, ma non nel modo in cui è accaduto a lei e a due sue amiche in vacanza. «Una cosa che mi ha fatto schifo, vergognosa». Vale a dire: lo skipper che avevano ingaggiato per girare in barca le Eolie ha scattato loro una serie di foto con lo smartphone, indugiando su particolari intimi, senza chiedere il consenso. Il giro di Valentina per le Eolie, con il fidanzato, due amiche e due amici, è cominciato il 29 agosto e finirà il 5 settembre.

valentina vignali 19

Ieri è arrivata a Stromboli: «Non voglio che questi momenti così belli insieme a Lorenzo e ai miei amici siano rovinati per colpa di una persona che fa solo pena». Arrivati alle Lipari, all'inizio della vacanza, avevano deciso di noleggiare un'imbarcazione per fare un giro delle isole. Ed ecco la sorpresa: sulla barca sono state protagoniste di un set fotografico organizzato dallo skipper e proprietario del natante, a loro insaputa. Lo ha raccontato lei stessa nelle Instagram stories.

valentina vignali 18

Lo skipper avrebbe scattato di nascosto con il suo telefono diverse foto a Valentina, Ludovica e Giulia con scatti che ritraevano il loro lato B e non solo: «Dettagli di parti intime. Foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole».

valentina vignali 17

Lorenzo Orlandi, fidanzato di Valentina, è un fotografo e videomaker. Non una buona notizia per lo skipper, che era sul pontile e si stava godendo sullo smartphone i suoi scatti. L'occhio esperto di Lorenzo mentre gli passava di fianco è caduto su una di queste. A farlo insospettire è stato il costume nero indossato il giorno prima da Ludovica.

valentina vignali 16

Lo ha detto a Valentina: «Ero arrabbiatissima. Quando siamo arrivate in porto gli ho chiesto di mostrarmi la gallery dello smartphone. Non voleva, tentennava, poi ci ha dato il cellulare e abbiamo visto. Nelle chat di WhatsApp c'era uno schifo, decine di foto». L'uomo avrebbe infatti inviato le immagini ai suoi amici. Adesso però quel cellulare è finito in mare: «Ero troppo arrabbiata e l'ho gettato nel porto davanti a lui. So che ci sono foto che girano, ma almeno le sue sono in fondo al mare». Fra i commenti social c'è anche chi ha fatto notare che lei stessa pubblica immagini e video che lasciano poco all'immaginazione.

valentina vignali 15

Vignali non ci sta: «Sono una modella, sono abituata a mostrare il mio corpo. Ma decido io come, quando e perché. La differenza è il consenso». In passato è capitato a diverse attrici e personaggi famosi di trovare in rete o sui giornali foto rubate: da Diletta Leotta a Belèn, ma anche attrici come Scarlett Johansson o Jessica Alba. Di questi giorni la foto di spalle in bikini di Chanel Totti, appena adolescente, che ha fatto indignare papà Francesco e mamma Ilary. Quel che è successo non ha, comunque, minato la considerazione di Vignali verso la Sicilia e i siciliani: «Voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la mia percezione è e sarà sempre questa».

valentina vignali 14 valentina vignali 2 valentina vignali 4 valentina vignali 3 valentina vignali 9 valentina vignali 7 valentina vignali 6 valentina vignali 5 valentina vignali 20 valentina vignali 1 valentina vignali 10 valentina vignali 11 valentina vignali 12 valentina vignali 13