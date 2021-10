“QUESTA SITUAZIONE AL PORTO DI TRIESTE NON SI PUÒ PIÙ TOLLERARE, NEANCHE UN'ORA IN PIÙ” - IL PRESIDENTE DEL PORTO, ZENO D'AGOSTINO, DICHIARA FINITA LA RICREAZIONE DEI PORTUALI: “DOMANI SENTO LA PREFETTURA E CON IL PREFETTO CERCHERÒ DI CAPIRE. ADESSO BASTA CON IL CIRCO CHE HANNO MESSO IN PIEDI, LO CHIAMO CIRCO PERCHÉ DA LÌ È PASSATO DI TUTTO IN QUESTI GIORNI, MI HANNO RACCONTATO SCENE VERAMENTE DA BARNUM”

ZENO DAGOSTINO E CICCIO PUZZER

(ANSA) - "Questa situazione non si può più tollerare. Io domani sento la Prefettura e con il Prefetto cercherò di capire. In questo momento stiamo tornando alla normalità, ho bisogno di un porto che funzioni e il varco 4 è il varco principale del porto, il più vicino alla grande viabilità e quindi adesso basta. Non si può tollerare nulla, neanche un'ora in più". Lo ha detto il presidente del Porto Trieste, Zeno D'Agostino, al Gr Rai del Fvg. "Adesso basta con il circo che hanno messo in piedi, lo chiamo circo perché da lì è passato di tutto in questi giorni, mi hanno raccontato scene veramente da Barnum", ha concluso.

manifestazione no green pass a trieste 3 ZENO DAGOSTINO la protesta no green pass al porto di trieste 14 manifestazione no green pass a trieste 2 manifestazione no green pass a trieste 4 manifestazione no green pass a trieste 5 la protesta no green pass al porto di trieste 13 la protesta no green pass al porto di trieste 17 la protesta no green pass al porto di trieste 8