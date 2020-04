2 apr 2020 19:08

“QUESTE COSE ME LE HA REGALATE GINA LOLLOBRIGIDA…” – ARRESTATO UN OPERAIO ROMENO: AVEVA IN CASA OROLOGI E COLLANE DELL’ATTRICE. IL 33ENNE AVEVA EFFETTUATO LAVORI IN CASA DELLA 'LOLLO' E HA SOSTENUTO CHE QUEGLI OGGETTI DI VALORE GLIELI AVEVA DONATI LEI. MA L’ATTRICE HA SMENTITO TUTTO. RINVENUTA ANCHE UNA PISTOLA NON REGISTRATA...