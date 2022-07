“QUESTO PROCESSO DEVE FINIRE PERCHÉ NON HA FONDAMENTO” – NELLA MOTIVAZIONE DELLA RINUNCIA AI MOTIVI D’APPELLO SUL PROCESSO ENI-NIGERIA, IL PG CELESTINA GRAVINA SI È TOLTA QUALCHE SASSOLINO DALLA TOGA, ACCUSANDO IL PM FABIO DE PASQUALE: “CONTINUA A SOSTENERE LE SUE POSIZIONI COME SE NULLA FOSSE ACCADUTO. È UNA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI GIUDIZIO. GLI IMPUTATI CHE PER 7 ANNI SONO STATI SOTTO PROCEDIMENTO HANNO IL DIRITTO DI VEDER CESSARE QUESTA SITUAZIONE CHE È CONTRA LEGEM”

CELESTINA GRAVINA

ENI: NIGERIA; PG, DA PM VIOLAZIONE REGOLE DI GIUDIZIO

(ANSA) - I motivi d'appello presentati dalla Procura di Milano per chiedere di ribaltare l'assoluzione decisa dal tribunale nei confronti di tutti gli imputati al processo sul caso Eni/Shell-Nigeria "sono incongrui, insufficienti e fuori dal binario di legalità".

Lo ha spiegato davanti alla Corte d'appello milanese il pg Celestina Gravina nel motivare, basandosi sulla giurisprudenza, la sua scelta di rinunciare all'impugnazione proposta dall'aggiunto Fabio De Pasquale.

Sulla sua scelta ha pesato anche la sentenza assolutoria passata in giudicato di Obi Emeka e Gianluca Di Nardo, ritenuti dal pm i mediatori della presunta tangente da lui ipotizzata. "Il pm continua a sostenere le sue posizioni come se nulla fosse accaduto - ha proseguito il pg -.Come se non ci fosse un'associazione passata in giudicato. E questa è una violazione delle regole di giudizio".

FABIO DE PASQUALE SERGIO SPADARO

ENI: CORTE PRENDE ATTO RINUNCIA A MOTIVI APPELLO

(ANSA) - La seconda Corte d'Appello di Milano, presieduta da Enrico Manzi, ha preso atto della rinuncia dei motivi di appello da parta del pg Celestina Gravina che ha chiesto anche "la declaratoria di passaggio in giudicato" della sentenza di assoluzione di primo grado di tutti i 15 imputati al processo sul caso Eni/Shell Nigeria.

Il procedimento va avanti solo per le questioni civili. Il pg, nel chiudere il suo intervento, ha affermato che "questo processo deve finire perché non ha fondamento" aggiungendo che gli imputati "che per 7 anni sono stati sotto procedimento hanno il diritto di vedere cessare questa situazione che è contra legem rispetto all'economia processuale e alle regole del giusto processo".

