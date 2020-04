“QUI È UNA ZONA DI GUERRA” – PAZIENTI NEI CORRIDOI, MANCANZA DI MASCHERINE E RESPIRATORI: A NEW YORK È EMERGENZA NEGLI OSPEDALI CHE, CON GLI OBITORI PIENI, METTONO I CADAVERI IN CAMION REFRIGERANTI – IN AMERICA SI CONTANO OLTRE 4.000 DECESSI, DI CUI 1.550 A NEW YORK: IL NUMERO DELLE VITTIME È RADDOPPIATO IN MENO DI TRE GIORNI – E TRUMP FA UNA NUOVA STIMA SUI MORTI: “POTREBBERO DIVENTARE 240MILA…” - VIDEO

È caos all’interno degli ospedali di New York dove medici e infermieri sono in trincea per l’emergenza coronavirus che nel solo stato di New York ha fatto registrare 76.049 casi confermati e 1.550 morti: nella sola città di New York si contano 1.096 morti e 43.119 casi.

Tra gli ospedali al limite c’è il Brookdale Hospital Medical Center di Brooklyn, dove i pazienti vengono curati anche nei corridoi. L'ospedale da 370 posti letto ha già raggiunto la piena capienza.

«Questa è una zona di guerra, una zona medica di guerra - ha detto la dottoressa Arabia Mollette, che lavora al pronto soccorso - Ogni giorno che vengo, ciò che vedo quotidianamente è il dolore, la disperazione, la sofferenza e le disparità sanitarie. Abbiamo bisogno di preghiere, abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno di camici, abbiamo bisogno di guanti, abbiamo bisogno di mascherine, abbiamo bisogno di più prese d'aria, abbiamo bisogno di più spazio e di ventilatori».

Anche l'obitorio del Brookdale Hospital ha raggiunto la capacità, il che significa che le vittime vengono ora collocate in un rimorchio refrigerato fuori dalla struttura.

Mollette ha detto di aver visto morire molte persone a causa del virus e ha avvertito gli americani che nessuno è al sicuro: «Questo virus non fa discriminazioni. Non ha nulla a che fare con l'età, non ha nulla a che fare con l'accesso all'assistenza sanitaria, non ha nulla a che fare con la condizione socio-economia, la razza o l'etnia. Questo virus sta uccidendo molte persone».

In America ci sono ora oltre 4.000 morti a causa del coronavirus, di cui 1.550 a New York, con i casi di contagio accertati che salgono in tutto il Paese a 190.000. È quanto emerge dagli ultimissimi dati elaborati dalla Johns Hopkins University. Il numero delle vittime è raddoppiato in meno di tre giorni.

Le vittime negli Stati Uniti potrebbero diventare 240mila, secondo la Casa Bianca. È stata la prima volta che l'amministrazione Trump rilascia una stima ufficiale. Nelle scorse settimane, il dottor Anthony S. Fauci, principale esperto di malattie infettive della nazione, e la dottoressa Deborah L. Birx, che sta coordinando la risposta al coronavirus, erano stati più vaghi sui numeri (da 100 a 200mila), affermando che non c'erano abbastanza dati affidabili.

Il capitano della Marina statunitense Brett Crozier ha chiesto il permesso di isolare l'equipaggio a terra. Crozier, al comando della portaerei USS Theodore Roosevelt, che sta affrontando un crescente scoppio del coronavirus a bordo, vuole isolare la maggior parte dei suoi circa 5mila membri dell'equipaggio a terra, il che porterebbe fuori uso la nave da guerra nel tentativo di salvare vite umane

Trump ha affermato che il Paese dove aspettarsi "due settimane molto, molto dolorose". I decessi statunitensi attualmente superano quelli in Cina. Lunedì è stato il giorno peggiore a livello di decessi pre gli Stati Uniti, che ora ha perso più di 4.076 persone. Trump ha detto di valutare seriamente il bando sui viaggi in Usa dal Brasile dove il suo amico e alleato, Jair Bolsonaro, continua a sminuire i rischi della pandemia, definendo il virus "una lieve influenza".

