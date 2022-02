24 feb 2022 17:04

“QUINDI IO CHE HO DENUNCIATO SONO UNA MERDA?” – GUENDALINA TAVASSI SI INCAZZA SUI SOCIAL CON CHI LA ACCUSA DI AVER DENUNCIATO L’EX MARITO, ORA FINITO IN CARCERE, PER AVERLA AGGREDITA ANCHE DAVANTI AI FIGLI: “IO VENGO ATTACCATA PERCHÉ LUI È FINITO IN GALERA? ? QUINDI QUANDO MUOIONO LE DONNE CON I BAMBINI POI DITE POVERINA? BRAVI! COMPLIMENTI! LA GENTE IN GALERA CI VA DA SOLA PER QUELLO CHE HA FATTO…” - VIDEO