“PER QUINDICI ANNI L’AMBULATORIO CONDOMINIALE IN CUI E’ MORTA MARGARET SPADA È SFUGGITO A TUTTI I CONTROLLI” - GIÀ NEL 2009 LA ASL NE AVEVA CHIESTO LA CHIUSURA MA IL BLITZ SI CONCLUSE CON UN NULLA DI FATTO. “QUI SOLO VISITE”, SOSTENGONO I PROCOPIO, TITOLARI DELLO STUDIO. MA I POST PUBBLICIZZANO INTERVENTI AL NASO IN ANESTESIA LOCALE, IN VENTI MINUTI. MA QUESTA È UNA RINOPLASTICA IN TUTTO E PER TUTTO, DUNQUE UN INTERVENTO DI CHIRURGIA ESTETICA E LORO NON AVREBBERO MAI POTUTO FARLO…

Alessia Candito per la Repubblica - Estratto

MARGARET SPADA - Salvatore Sferrazzo

Congelati i siti, blindati i social, anonimizzati i profili, muti i legali. Marco e Marco Antonio Procopio, i medici finiti nella bufera per la morte di Margaret Spada, la ragazza siciliana che a loro si era rivolta per un intervento al naso, sembrano quasi voler diventare fantasmi.

Ma in realtà, a dispetto della presenza ingombrante su Instagram e TikTok, i Procopio in un certo senso fantasmi lo sono sempre stati. Di certo per la Regione, che già tra il 2008 e il 2009 aveva invano cercato di capire cosa succedesse davvero nel loro studio. All’epoca esercitava solo Procopio senior e c’era già il sospetto che il dottore si spingesse chirurgicamente assai più in là di quello che — legalmente e in sicurezza — avrebbe potuto fare.

RINOPLASTICA SU TIKTOK

I Nas indagano, l’Asl Roma C scrive alla questura per proporre la chiusura del centro, ma alla fine tutto si conclude con un nulla di fatto. Durante il sopralluogo decisivo, non vengono trovati strumenti chirurgici o locali che possano essere adibiti a sala operatoria. Procopio senior — siamo nel 2009 — autocertifica di essere laureato a Padova e abilitato a Verona, con nota a penna aggiunge di essere specializzato all’Università Cattolica di Rio de Janeiro e soprattutto assicura che in quello studio si svolgono solo «visite pre operatorie e controlli post intervento». Insomma è una sorta di ambulatorio, dove i trattamenti di medicina estetica si possono fare, quelli di chirurgia estetica no. E non lo chiede. Risultato, lo studio non finisce mai nella lista delle strutture da controllare.

PORTA DELLA CLINICA PRIVATA DOVE E STATA OPERATA MARGARET SPADA

Nel 2023 la storia si ripete. A sollecitare i controlli, aveva anticipato ieri Repubblica, è un esposto anonimo all’Ordine dei medici. Si indaga per un anno, ma l’inchiesta sfuma di nuovo. Siamo a giugno 2024. Più o meno negli stessi mesi, ha raccontato il fidanzato Salvatore Sferrazzo, Margaret inizia ad avere contatti con i Procopio. Per la precisione, con Marco Antonio, il figlio del “patron” dello studio.

Di lui, online non c’è più traccia, ma il web spesso non cancella quello che ha ospitato, semplicemente lo nasconde e neanche troppo bene. Ed ecco che tra i threads di Instagram, spunta un post del giovane dottore. Pubblicizza con tanto di foto quello che lui definisce “rimodellamento della punta del naso” con tecnica “closed”, da fare in anestesia locale in non più di venti minuti. Problema: è una rinoplastica in tutto e per tutto, dunque un intervento di chirurgia estetica e lui non avrebbe mai potuto farlo

(...)

MARGARET SPADA