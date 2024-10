“RACCONTERÒ LA MIA CADUTA E I MESI CHE HANNO PRECEDUTO LO SCANDALO” – PIERO MARRAZZO ANNUNCIA UN LIBRO DI MEMORIE E PROMETTE RETROSCENA SUL CASO-TRANS CHE LO HA TRAVOLTO NEL 2009, COSTRINGENDOLO ALLA FINE DELLA CARRIERA POLITICA: “PER 14 ANNI PER MOLTI SONO STATO SOLO UN CASO. IL ‘CASO MARRAZZO’, NON UNA PERSONA. HO ATTESO LA FINE DEL PROCESSO CHE HA VISTO CONDANNARE CHI TENTÒ DI RICATTARMI. QUELLA CADUTA MI HA CONSENTITO DI CONOSCERE UN SEGRETO DI FAMIGLIA, UN BRUTTO SEGRETO…” – VIDEO

Piero Marrazzo racconta la sua storia, che non è davvero iniziata, né finita, quel giorno del 2009 in Via Gradoli, a Roma. ? Piero Marrazzo ? Storia senza eroi ? In libreria dal 15 ottobre ? https://t.co/tzxNlEJOgr@chiara_valerio @micfus #marsilio #storiasenzaeroi pic.twitter.com/9PGOoczZz6 — Marsilio Editori (@MarsilioEditori) October 7, 2024

Estratto dell’articolo di Lorenzo D'Albergo per www.repubblica.it

In copertina c’è un giovane Piero Marrazzo. Dentro, raccontata in 366 pagine, la sua storia. Partenza in via Gradoli, passata prima alla storia per essere finita nelle indagini sul sequestro di Aldo Moro e tornata a occupare le cronache per il caso che è costato la presidenza della Regione Lazio al giornalista Rai. Destinazione? Il presente. Perché Marrazzo in Storia senza eroi (Marsilio editori) racconta “una storia più lunga, più ampia e, soprattutto, collettiva”.

"Per 14 anni per molti sono stato solo un caso. Il caso Marrazzo, non una persona”, spiega Marrazzo introducendo il suo libro in un video pubblicato su Instagram. Ancora: “Ho atteso la fine del processo che ha visto condannare chi tentò di ricattarmi. Vi racconterò la caduta, i mesi che hanno preceduto l'inizio dello scandalo, ma solo perché quella caduta mi ha consentito di conoscere un segreto. Il segreto di famiglia, un brutto segreto”. L’ex presidente del Lazio lascia intendere che il libro porterà a rivelazioni. O almeno a un racconto di un’epifania, sospesa tra vita pubblica e privata, partendo dal rapporto con la madre e dagli Stati Uniti.

“Durante questa caduta ho scritto perché mi era stato detto che poteva aiutarmi. Ho immaginato che lo facessi solo per me. Ora quegli appunti sono diventati un libro. Ho pensato che se condivisa la mia esperienza avrebbe potuto aiutare chi fosse stato attaccato sul piano personale o sessuale”, conclude Marrazzo.

A fare da guida nella stesura del romanzo sono state le sedute del politico e giornalista con una psicanalista. Poi ci sono le tre figlie: “Giulia, Diletta e Chiara che firmano i controcampi della vicenda dolorosa da cui parte il libro”. Un volume che copre una stagione centrale nella politica italiana.

L’avviso finale del video, il disclaimer, rende più chiaro il punto di vista dell’autore. Quello che guiderà il libro in uscita il 15 ottobre: Piero Marrazzo non è mai stato indagato, ma è sempre stato parte lesa. A finire condannati sono state le persone che lo hanno filmato senza consenso per poi ricattarlo. Per la sentenza definitiva ci sono voluti 13 anni. […]

