Da "Libero Quotidiano"

Vittorio Sgarbi passa all'attaco del sindaco di Roma: “Ennesima inutile decisione della Raggi”. Il tema è quello della rimozione dei Sanpietrini in via IV Novembre. Una questione che per il critico d'arte non ha alcun senso: "I sampietrini a Roma sono la storia, andrà via prima la Raggi di loro.

Anzi, ne sono sicuro: andrà a fare in cu** come merita". Intanto Sgarbi deve fare i conti con la sospensione della durata di quindici giorni dalla Camera. Il motivo ormai è ben noto: nel mirino del presidente grillino dell'aula, Roberto Fico, gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in quella sede alla vicepresidente Mara Carfagna e alla deputata Giusi Bartolozzi.

