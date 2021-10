23 ott 2021 09:45

“RAPPRESENTA ALCUNE DELLE PAGINE PIÙ VERGOGNOSE DELLA LUNGA E ARTICOLATA STORIA DEL NOSTRO PAESE” - LA CITTÀ DI NEW YORK HA DECISO DI RIMUOVERE LA STATUA DI THOMAS JEFFERSON, UNO DEI PADRI FONDATORI DEGLI USA, ESPOSTA NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DA PIÙ DI UN SECOLO – IL TERZO PRESIDENTE TENNE PIÙ DI SEICENTO SCHIAVI NELLA SUA PIANTAGIONE IN VIRGINIA ED EBBE SEI FIGLI DA UNA DI LORO – PROPRIO QUALCHE GIORNO IN VIRGINIA E' STATO RIMOSSO IL MONUMENTO DEL GENERALE LEE, EX COMANDANTE DEI SUDISTI...