Polemiche in Francia per un video diventato virale di un gruppo di poliziotti che mette al tappeto una 17enne di colore che girava per Parigi senza certificazione e che si rifiutava di pagare la multa. Come in altre città in queste ore, a causa dell’emergenza sanitaria, si circola per la capitale francese solo per motivi di necessità che devono essere giustificati da un certificato.

Gli agenti della CRS (Compagnie républicaine de sécurité) sono stati aspramente criticati per le immagini: «Nessuna interruzione dal razzismo, anche durante la crisi del Coronavirus», ha dichiarato Yasser Louati, attivista per le libertà civili e i diritti umani.

«Guardo con disgusto una donna di colore che viene stesa a terra, ammanettata dalla polizia francese per non avere i documenti per uscire di casa ha dichiarato Louati - Nel frattempo i parigini bianchi possono correre in giro per la città, non controllati da questa stessa polizia».

Amar Taoualit, la giornalista che ha girato la scena in un mercato a nord di Parigi, ha dichiarato: «Arresto di una donna da parte della polizia perché non aveva il certificato e rifiutava la multa».

Ma non è l’unico motivo per cui la polizia è stata criticata: gli agenti non solo non rispettano le distanze di sicurezza, molti non indossano le mascherine. Visti i controlli a tappeto e la quantità di multe fatte nelle ultime ore potrebbero essere i primi a veicolare il virus.

