piers morgan

Nonostante circolassero da ore sui social, fino a ieri sera nessuno in Gran Bretagna aveva osato fare i nomi di re Carlo III e Kate Middleton, nel timore di suscitare le ire di Buckingham Palace. Ma prima che il tomo venisse ritirato dalle librerie in cui era appena arrivato, alcuni giornalisti olandesi erano riusciti a mettere le mani sull’edizione locale di Endgame (Solferino), il nuovo libro di Omid Scobie, presunto amico dei Sussex. E avevano rivelato online l’identità dei presunti razzisti a corte.

re carlo

Re Carlo III e Kate Middleton, i due razzisti a corte?

Ieri sera, però, il giornalista inglese Piers Morgan, noto “nemico” di Meghan Markle, ha rivelato finalmente i due nomi: Carlo e Kate, ovvero i Royal contro cui i Sussex avevano puntato contro il dito durante l’intervista concessa a Oprah Winfrey nel marzo 2021, quanto l’ex attrice era incinta di Archie. La colpa del futuro re d’Inghilterra e della principessa del Galles era stata quella di aver sollevato dubbi sull’eventuale colore della pelle del piccolo.

Il mistero della corrispondenza tra Meghan e Carlo

I due nomi sarebbero stati fatti dalla Markle in una serie di lettere inviate all’allora principe Carlo appena dopo l’intervista a Oprah. Il contenuto delle epistole non è mai stato reso pubblico, eppure Scobie è riuscito a venirne a conoscenza. […] ha detto davvero Meghan?

meghan markle

In quelle lettere, afferma l’autore, Carlo e la duchessa di Sussex avrebbero raggiunto un accordo sulla natura non maliziosa dei commenti fatti sul colore della pelle del primogenito di Harry. Per questo motivo, la questione del razzismo a corte sarebbe rimasta irrisolta agli occhi del pubblico.

La spiegazione poco convincente di Omid Scobie

Scobie si è subito difeso, dicendo di non essere stato lui a inserire i nomi dei due reali nell’edizione olandese del suo libro. Lui stesso aveva evitato di farlo nell’originale inglese per timore di ritorsioni di natura legale. […] se i nomi non figuravano nell’originale, come può aver fatto il traduttore a sbagliare?

Questa volta i Royal non se ne staranno zitti

Per la prima volta, a corte ignoreranno il famoso mantra Royal del never complain, never explain (mai lamentarsi, mai spiegare) con cui i Windsor affrontano di solito le crisi monarchiche. E lo faranno spinti da William, che non riesce più a mostrarsi paziente nei confronti del fratello Harry. […]

meghan markle principe harry con il filio archie

Harry e Meghan, non hanno mai negato pubblicamente quel filo diretto che Omid Scobie sostiene invece di avere con la coppia. E non si sono ancora distanziati ufficialmente dai contenuti di Endgame, un libro che si scaglia con ferocia contro il re, esprimendo seri dubbi sulla rilevanza e sul futuro della monarchia. Buckingham Palace attende una reazione da Montecito ma, rimanendo zitti, i Sussex sembrano voler appoggiare le idee dell’autore […]

