“RE CARLO NON SI ACCONTENTA DI VEDERE I NIPOTINI CHE VIVONO IN AMERICA SOLO SU FACETIME” – IL SOVRANO FAREBBE BENE A METTERSI L’ANIMA IN PACE: SE NON FA PACE CON MEGHAN MARKLE, ARCHIE E LILIBET CONTINUERÀ A VEDERLI CON IL CANNOCCHIALE – DA QUANDO I DUCHI DI SUSSEX SONO FUGGITI DAL REGNO UNITO, I DUE BIMBI NON HANNO PIÙ MESSO PIEDE A LONDRA E, AL MOMENTO, NULLA FA PENSARE A UN RIAVVICINAMENTO – L’AIUTO A RE CARLO POTREBBE ARRIVARE DA UN INSOSPETTABILE TRUMP CHE…

1. RE CARLO, CHE «NON SI ACCONTENTA» DI VEDERE ARCHIE E LILIBET SOLO IN VIDEOCHIAMATA

Estratto dell'articolo di www.vanityfair.it

re carlo 2

Oltre ottomila chilometri dividono Buckingham Palace, nel cuore di Londra, dalla piccola cittadina di Montecito, sul litorale della California. Da una parte re Carlo con tutta la royal family britannica, dall’altra i duchi di Sussex e - soprattutto - i loro figli, Archie (5) e Lilibet (3). Una distanza che, di fatto, ha impedito al sovrano di instaurare un vero rapporto con i suoi due nipotini d’Oltreoceano, incontrati in totale una manciata di volte.

principe harry meghan markle e i figli

Carlo, stando a quanto riportato dal Mirror, proverebbe «una grande tristezza» per la mancanza di questa relazione e sarebbe quindi «più desideroso che mai» di trasformare la situazione. «Perciò non romperà mai il legame con Harry», afferma la biografa reale Ingrid Seward. «Non si accontenta di vedere i nipotini su FaceTime, vuole conoscerli ed essere coinvolto nelle loro vite adesso che sono abbastanza giovani da poter imparare dalla sua saggezza».

[…] «La malattia ha reso tutto più toccante perché ha preso coscienza che non sarà qui per sempre. Per lui, che ha avuto un’infanzia un po’ frammentata poiché i genitori erano molto impegnati nel lavoro, la famiglia è sempre stata davvero importante». Esiste quindi all’orizzonte la concreta possibilità di una reunion?

re carlo ambientalista 6

Assai difficile da dirsi. […] Solo il tempo dirà se la frattura verrà ricomposta. Anche per il bene dei baby Sussex e del loro rapporto con nonno Carlo.

2. IL PRINCIPE HARRY STAREBBE CERCANDO CASA IN INGHILTERRA

Estratto dell’articolo di Monica Monnis per www.elle.com/it

principe harry e meghan markle 1

Il 29 giugno 2023 è la data spartiacque che segna la nuova vita del principe Harry al di là dell'Oceano. Il duca di Sussex e la moglie hanno lasciato Londra nel 2020 ma fino all’estate 2023 hanno potuto contare su un punto d'appoggio anche in Inghilterra. Il Frogmore Cottage, da cui il 29 giugno dello scorso anno re Carlo ha ufficialmente sfrattato la coppia. Harry ha cambiato la sua residenza localizzandola in Montecito, ma avrebbe mantenuto il desiderio di avere una dimora anche a Londra tradotto il figlio del sovrano starebbe cercando casa in Inghilterra.

re carlo alla messa di pasqua 5

Sul destino del Frogmore Cottage, re Carlo III sembra avere le idee chiare. Il monarca avrebbe tutte le intenzioni di far traslocare il fratello Andrea dalla più impegnativa e dispendiosa Royal Lodge, dove attualmente vive con l’ex moglie Sarah Ferguson, nel più “piccolo e consono” cottage di Windsor (con la minaccia di recidere i contatti e tagliare i viveri).

lilibet, la figlia di meghan e harry

Una mossa, in parte confermata dalla duchessa di York, con cui Carlo vorrebbe ridurre le spese di The Firm: il cottage delle rane si trova all'interno del cordone di sicurezza del Castello di Windsor al contrario della lodge che necessita di una salatissima sicurezza alternativa 24 ore su 24.

[…]Harry starebbe pensando di comprare casa in Inghilterra di sua tasca. Secondo Quinn, al nipote di Elisabetta II mancherebbero "alcuni aspetti della sua vecchia vita" a Londra e starebbe cercando una casa "permanente" nel Regno Unito in modo che "i suoi amici dell’esercito e del college che non vanno d'accordo con sua moglie Meghan Markle" possano fargli visita.

EREDE AL TRONY - MEME BY SHILIPOTI

"Inevitabilmente, il periodo della luna di miele in cui tutto negli Stati Uniti è nuovo ed eccitante sta volgendo al termine e Harry guarda indietro al passato attraverso occhiali colorati di rosa", ha continuato l'autore royal, "Harry è determinato a trovare la sua residenza permanente nel Regno Unito, che è in parte il motivo per cui sta continuando la sua azione legale per convincere i contribuenti britannici a pagare per la sua sicurezza".

principe harry meghan markle

[…] Secondo il magazine australiano Harry e Meghan sarebbero "preoccupati da morire" di essere "cacciati" dagli Stati Uniti in caso Donald Trump dovesse essere eletto alla Casa Bianca. "I Sussex sono preoccupati a morte per la prospettiva che Trump diventi nuovamente presidente e mantenga la sua promessa di cacciare il principe Harry dall'America. Stanno mettendo insieme un piano di emergenza che li vedrebbe fuggire dal Paese con i loro figli Archie e Lilibet, se Trump tornasse in carica", si legge sul magazine.

donald trump a detroit, michigan

Trump ha ventilato l'ipotesi di revocare il visto di Harry in caso di rielezione a causa delle dichiarazioni del duca nel suo memoir Spare in cui ha ammesso di aver fatto uso di droghe. "Se ha mentito riguardo l'uso di droga, si dovranno prendere le misure opportune", le dichiarazioni del tycoon al GB News, "non godrà di nessun privilegio speciale".

