“RE CARLO POTREBBE STACCARE LA SPINA” – CON LE SUE DICHIARAZIONI SU CAMILLA, HARRY HA FATTO INCAZZARE TALMENTE TANTO IL PADRE IL QUALE STAREBBE VALUTANDO SE INVITARLO O MENO ALLA CERIMONIA DI INCORONAZIONE – A BUCKINGHAM PALACE TIRA UNA BRUTTA ARIA: IL RE E' FURIBONDO E PARE ARCHIVIATA OGNI SPERANZA DI RICONCILIAZIONE – HARRY È STATO GIÀ DECLASSATO DA…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Camilla Parker Bowles e HARRY

“Ha oltrepassato la linea rossa, ora basta”. Attenzione, persino re Carlo avrebbe perso la pazienza con il principe e secondogenito Harry. (…) l’aria che tira a Buckingham Palace è pessima. E ora c’è il rischio che Harry e Meghan non vengano più invitati all’incoronazione prevista il prossimo maggio.

Gli attacchi di Harry a Camilla

Il 74enne Carlo, che come sempre ufficialmente non parla come tutto il resto della famiglia, sarebbe rimasto molto amareggiato dagli attacchi di Harry alla sua seconda moglie, nonché regina consorte, Camilla. La quale, secondo Harry, avrebbe sacrificato il figliastro "sull'altare delle pubbliche relazioni". L'editorialista Sarah Vine argomenta sul Daily Mail di oggi che per il figlio di Carlo e Diana sarebbe Camilla "la radice del male" occorso tra lui e il resto della famiglia.

il principe harry festeggia il giorno delle nozze di carlo e camilla 1

Nei giorni scorsi era uscita la rivelazione, nel libro Spare di Harry, che i due figli di Carlo, dopo la morte della madre Diana, chiesero all'attuale monarca di non sposare la sua amante. L’altro giorno Harry ha aggiunto che, subito dopo questo episodio, "sono iniziati ad apparire sulla stampa britannica articoli sulle conversazioni private tra la mia matrigna e William. A parte mio fratello, solo un'altra persona poteva passare tutto alla stampa: Camilla. Perché da lì è iniziata la campagna dei tabloid affinché lei e mio padre si sposassero".

(…)

il principe carlo e camilla

Un informato insider della casa reale dice all'Express: “Camilla era la linea rossa per il re. Harry lo sapeva prima di sedersi davanti alle telecamere per le interviste. Ma ha deciso di varcarla lo stesso. Ora Carlo potrebbe staccare la spina” nei confronti del secondogenito. Concorda un altro esperto reale, Phil Dampier: “Re Carlo ha sempre messo in chiaro a palazzo che Camilla”, che proprio il monarca ha fatto nominare regina consorte dopo diverse pressioni sulla madre Elisabetta prima che questa spirasse, "non doveva essere toccata da questa valanga di accuse. L’attacco di Harry è stato crudele. Ora ogni speranza di riconciliazione familiare sembra finita”.

re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton

In realtà, Harry è già stato parzialmente declassato dalla cerimonia di incoronazione di re Carlo del 6 maggio prossimo, anche se il suo invito dovesse essere confermato. Secondo un retroscena del Sunday Times di domenica, “il protocollo è stato cambiato e sarà soltanto l’erede William a inginocchiarsi e a baciare sulla guancia il nuovo monarca”, con il fratello minore che rimarrebbe nell’ombra, o comunque in secondo piano.

(…)

