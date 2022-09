13 set 2022 16:44

“LA REGINA ELISABETTA È COME HITLER: UNO DEI PIÙ GRANDI CRIMINALI DELLA STORIA DELL’UMANITÀ” – IN IRAN STAPPANO LE BOTTIGLIE DI CHAMPAGNE PER BRINDARE ALLA MORTE DELLA REGINA - L’ULTIMO A SPARARE A ZERO SUL PRIMO CANALE DELLA TV DI STATO È LO STUDIOSO FOAD IZADI DELL'UNIVERSITÀ DI TEHERAN: “LA SUA MORTE È UNA BUONA NOTIZIA PER LE PERSONE OPPRESSE NEL MONDO, MA DOVREMMO ESSERE TRISTI CHE QUESTA PERSONA SIA MORTA SENZA ESSERE PROCESSATA E SENZA PAGARE PER I SUOI CRIMINI…” - VIDEO