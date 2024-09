7 set 2024 11:36

“LA REGINA? UNA MALEDUCATA. FILIPPO? UN INFELICE” - IAN MCKELLEN, L’ATTORE CHE NEL ’91 OTTENNE IL CAVALIERATO DA ELISABETTA II, SPARA A ZERO CONTRO LA DEFUNTA SOVRANA E LA FAMIGLIA REALE INGLESE: “HARRY NON È ABBASTANZA INTELLIGENTE PER AFFRONTARE LA VITA REALE MENTRE CARLO È STATO EVIDENTEMENTE DANNEGGIATO DOPO AVER TRASCORSO TUTTA LA SUA VITA COME MEMBRO ATTIVO DELLA CORONA. TANTO DI CAPPELLO A CHIUNQUE RIESCA A RESTARE SANO DI MENTE IN QUEL MONDO…”