“RENZI DOVREBBE LASCIARE LA VITA PUBBLICA DEL NOSTRO PAESE” – SUL VIDEO DI RENZI CON BIN SALMAN SI SVEGLIA ANCHE ROBERTO SAVIANO: “PROVERANNO A IMBROGLIARVI FACENDO UN PARALLELO CON MACRON O MERKEL. LE LORO AZIONI TROVANO UNA POSSIBILE GIUSTIFICAZIONE NELLA RAGIONE DI STATO. LA PRESENZA DI MATTEO RENZI AI PIEDI DI BIN SALMAN TROVA GIUSTIFICAZIONE SOLO NELLA RAGION DEL PORTAFOGLI: IL SUO…”

Proveranno a imbrogliarvi facendo un parallelo con #Macron o Merkel. Le loro azioni trovano una possibile giustificazione nella Ragione di Stato. La presenza di Matteo #Renzi ai piedi di #BinSalman trova giustificazione solo nella Ragion del Portafogli: il suo. — Roberto Saviano (@robertosaviano) January 30, 2021

Dal profilo Twitter di Roberto Saviano

Conoscete la storia del giornalista saudita #JamalKhashoggi barbaramente ucciso e fatto a pezzi per conto del principe saudita Mohamed #BinSalman? A quel punto capireste per quale ragione #Renzi dovrebbe lasciare la vita pubblica del nostro paese.

MATTEO RENZI – INTERVISTA CON BIN SALMAN

#Renzi è un senatore della Repubblica Italiana, non un ex politico in pensione che può permettersi di essere al soldo di chiunque, soprattutto di #BinSalman, un principe che silenzia i suoi oppositori condannandoli a morte.

ARABIA VIVA roberto saviano sul red carpet a venezia matteo renzi mohammed bin salman esecuzioni arabia saudita 2 esecuzioni arabia saudita 3 matteo renzi in arabia saudita 1 matteo renzi in arabia saudita 3 matteo renzi in arabia saudita 4 matteo renzi in arabia saudita 2 esecuzioni arabia saudita 1 LAWRENZI D'ARABIA RENZI FA UNA CONFERENZA IN ARABIA SAUDITA matteo renzi mohammed bin salman 1