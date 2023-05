31 mag 2023 14:02

“REPORT” HA COLTO NEL SEGNO: HA FATTO INCAZZARE TUTTI - NON C’E’ SOLO IL FURORE DI ADOLFO URSO PER IL SERVIZIO SUL RUOLO DI CARMEN ZIZZA COME CONSULENTE DI STM MA ANCHE LA STIZZA DEL PRESIDENTE DELLA COLDIRETTI, ETTORE PRANDINI, CHE HA DETTO A GIORGIA MELONI, DURANTE L’INCONTRO A PALAZZO CHIGI, CHE LA TRASMISSIONE DI SIGFRIDO RANUCCI SCREDITEREBBE GLI IMPRENDITORI AGRICOLI, RIFERENDOSI A UN SERVIZIO SUGLI ALLEVATORI - ANCHE IL PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA MASSIMILIANO GIANSANTI SI È LAMENTATO CON LA PREMIER DEL FATTO CHE LA TV DI STATO NON PUÒ OSPITARE PROGRAMMI CHE LEDANO LA REPUTAZIONE DELLE AZIENDE ITALIANE…