29 mar 2020 20:46

“RESTA A CASA O STAI QUI DENTRO” – LE AUTORITÀ FILIPPINE HANNO POSIZIONATO BARE CON MESSAGGI INQUIETANTI E TESCHI IN ALCUNI POSTI DI BLOCCO PER SCORAGGIARE LE PERSONE A NON USCIRE DI CASA – LA CASSA DA MORTO È IN BELLA MOSTRA IN MEZZO ALLA STRADA A SAN TOMAS, MA INTORNO POCHI SEMBRANO RIMANERE SUGGESTIONATI DAL MACABRO ALLESTIMENTO… - VIDEO