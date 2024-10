“RFK JR VOLEVA METTERE INCINTA LA GIORNALISTA OLIVIA NUZZI” –SPUTTANATION IN AULA PER KENNEDY JR. FINITO IN MEZZO ALLA CAUSA CHE CONTRAPPONE LA REPORTER ALL’EX FIDANZATO, IL COLLEGA RYAN LIZZA – IL CORNUTO HA RACCONTATO DI AVER SCOPERTO CHE LA COMPAGNA AVEVA UNA RELAZIONE "VIRTUALE" DA QUASI UN ANNO CON IL 70ENNE SPOSATO: “MI CONFIDÒ CHE ERA CADUTA IN UNA STORIA “TOSSICA, MALSANA, STUPIDA, PSICOTICA, FOLLE” CON UN “SESSUOMANE” CHE VOLEVA POSSEDERLA, CONTROLLARLA E METTERLA INCINTA…"

(ANSA) - La vicenda della presunta relazione fra Robert F. Kennedy Jr. e la giornalista Olivia Nuzzi, che lui nega, si arricchisce di particolari scottanti emersi grazie alla causa che la vede contrapposta all'ex fidanzato, il collega Ryan Lizza. Nuzzi ha chiesto un'ordinanza restrittiva contro di lui accusandolo di molestie e ricatto dopo che questi aveva scoperto la sua relazione con Kennedy.

Nella documentazione che Lizza ha presentato a sua discolpa, invece, ha spiegato che era stata lei a raccontargli tutto. "A metà agosto - ha scritto Lizza in documento presentato alla Corte Superiore di Washington - ho scoperto che Nuzzi mi tradiva con un uomo sposato (Rfk Jr.) da quasi un anno. Lei ha ammesso la relazione e nel corso di settimane di conversazioni mi confidò che era caduta in quella che descrisse come una storia 'tossica, malsana, stupida, psicotica, folle e indifendibile' con un 'sessuomane' di 70 anni che le disse che voleva 'possederla, controllarla e metterla incinta".

"Nessun dispositivo di Nuzzi è mai stato hackerato per apprendere queste informazioni", ha aggiunto il giornalista contestando una delle principali accuse mosse contro di lui dall'ex fidanzata, e precisando: "Quasi tutto quello che so della sua relazione proviene direttamente da lei". L'avvocato di Nuzzi, da parte sua, ha replicato con i media Usa ribadendo quanto affermato dalla sua cliente nella sua richiesta di un ordine di protezione, "ossia che l'intento di Lizza è di molestarla e umiliarla, utilizzando la stampa per farlo".

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per il "Corriere della Sera"

[...] Olivia Nuzzi ( New York Magazine ), 31 anni, e Ryan Lizza ( Politico ), 50, due star del giornalismo e una coppia paragonata a Nora Ephron e Carl Bernstein, sono al centro di uno scandalo che ha fatto saltare le loro nozze. La giornalista, invidiata per l’accesso privilegiato a Trump e altre fonti, ha avuto una relazione «virtuale» di quasi un anno con il settantenne Robert F. Kennedy Jr [...]

Una relazione nata poco dopo che lo aveva intervistato nel novembre 2023. A metà settembre 2024, il capo di Nuzzi l’ha convocata dicendole — secondo il New York Post — che Kennedy si vantava con gli amici di avere «foto intime» di lei; ma anche lei ne avrebbe parlato ad amici giornalisti, dicendosi inizialmente disgustata dalle avance, ma poi «infatuata» dopo il sesso «incredibile» su Facetime e le telefonate in cui dicevano di amarsi.

La giornalista comunque incolpa l’ex fidanzato di aver rivelato la storia ai media e ha chiesto un ordine restrittivo contro di lui: lo accusa di molestie, di averle rubato un dispositivo elettronico e aver usato il materiale per ricattarla e convincerla a tornare insieme; di averla minacciata di violenza per costringerla ad assumersi la responsabilità finanziaria di un contratto firmato da entrambi per un libro sulle elezioni.

Lui ha detto in tribunale che è stato «devastante» scoprire una relazione che lei stessa avrebbe definito «folle» con un «settantenne malato di sesso» che le aveva detto di volerla «possedere», «controllare» e «ingravidare». I due giornalisti sono stati sospesi dai loro impieghi ma forse lui le ha fatto un ultimo regalo: potrebbe averla salvata dal licenziamento consigliandole di tagliare un paragrafo su Kennedy dal suo ultimo pezzo su Trump.

