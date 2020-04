“RIAMMETTETEMI O ESCO DI CASA E INFETTO MEZZO MONDO” - LA FOLLE MINACCIA DI UN RAGAZZO MARCHIGIANO ESPULSO DA UNA PIATTAFORMA AMERICANA DI GIOCHI DI RUOLO - IL MESSAGGIO MINATORIO E' STATO INTERCETTATO DALL’FBI CHE HA AVVISATO LA POLIZIA POSTALE - E' STATO DENUNCIATO PER PROCURATO ALLARME...

Rinaldo Frignani per corriere.it

«Riattivatemi l’abbonamento online per continuare a giocare oppure esco di casa e infetto mezzo mondo, sappiatelo». La minaccia ha fatto il giro del web, ma la polizia postale si è messa subito in moto per individuare il folle che dalle Marche aveva deciso di lanciare la sua minaccia sul web dopo che gli era stato chiuso l’account di un gioco di ruolo su internet. A questo punto il ragazzo ha deciso di vendicarsi, annunciando su un post sulla stessa piattaforma di «essere in quarantena» e di non essere più messo in condizioni di giocare.

la minaccia di un ragazzo marchigiano

Le indagini del Centro nazionale anticrimine informatico e per la Protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) sono subito scattate e non sono state facili perché la segnalazione è arrivata direttamente dall’Fbi visto che è stata la società americana titolare della piattaforma a segnalare agli investigatori federali quello che stava accadendo. Così, una volta stabilito che l’utente aveva un profilo registrato in Italia, è scattata la segnalazione ai colleghi della Postale che ha intercettato i dati della connessione, altrimenti anonima, tanto più che il titolare dell’account non era lo stesso che poi lo stava utilizzando e aveva scritto quel messaggio minatorio. Una volta identificato quest’ultimo è stato denunciato per procurato allarme.