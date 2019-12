“LA RINASCENTE HA FUNZIONI DI POLIZIA DI STATO?” – LA FOLLE DISAVVENTURA CAPITATA A UN NOSTRO LETTORE NEL NEGOZIO DI VIA DEL TRITONE, A ROMA: “AVEVO TRE PACCHI ED È SCATTATO L’ALLARME ANTITACCHEGGIO. IL DETECTOR NON SI È ATTIVATO CON IL PACCO DELLA RINASCENTE MA CON QUELLO CHE CONTENEVA ACQUISTI FATTI IN UN ALTRO NEGOZIO. GLI ADDETTI MI HANNO..."

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Anton Piero Ambrosini alla Rinascente :

Buongiorno,

Anton Piero Ambrosini

non so se sto scrivendo all'indirizzo giusto. Comunque, vorrei manifestare le mie dimostranze relativamente ad un deplorevole fatto avvenuto presso il vostro negozio in Roma Via del Tritone.

Oggi, mi sono recato nel vostro negozio per acquisti, vi premetto, sono un dirigente d'azienda, sono una persona curata, vesto in giacca e cravatta parlo correttamente l' Italiano come lingua madre e se del caso altre lingue (poi capirete perchè preciso tutto ciò).

Dopo aver acquistato un prodotto di profumeria mi sono recato all'uscita. Nel varcare la soglia è scattato l'allarme del sensore antitaccheggio. Sono stato fermato da un addetto di colore che ha voluto controllare i pacchi che portavo. Avevo con me 3 pacchi, uno relativo all'acquisto di prodotti presso il vostro negozio, uno relativo ad alcuni DVD acquistati presso La Feltrinelli, un terzo relativo ad acquisti effettuati in un negozio Swarovsky.

Il volenteroso addetto mi ha bloccato ed ha voluto provare ogni singolo pacco separatamente sotto il detector, pazienza. Per primo ha provato a passare il pacco della Rinascente, e non è scattato nessun segnale, il secondo Swarovsky, pure nessun segnale, il terzo, il pacco della Feltrinelli, ha fatto scattare il detector. Non pago, il brillante addetto ha provveduto a controllare il contenuto del pacco (alcuni DVD) che ho mostrato uno ad uno facendo vedere anche la busta vuota.

Ciò non gli è bastato, a questo punto ho perso la pazienza e solo perchè sono una persona educata non ho reagito malamente. Ho ovviamente protestato e manifestato il fatto che non avevo altro tempo da perdere. Il pusillanime addetto, seguitando a vietarmi l'uscita, ha chiamato il suo responsabile, un signore giovane, calvo di cui non ricordo il nome, che con estrema cordialità, da me a quel punto rifiutata, ha ricontrollato tutto ed ha preteso che mostrassi a lui addirittura lo scontrino de La Feltrinelli.

Ma vi rendete conto della gravità del fatto !, io devo mostrare ad un negoziante lo scontrino di un altro acquisto in un altro negozio ? perchè sono sospettato di taccheggio ? Da chi ?

e la privacy ? perchè debbo mostrare lo scontrino di ciò che ho comprato in un altro negozio quando si è dimostrato che non avevo alcun prodotto della Rinascente che facesse scattare il detector ? In che contesto ? la Rinascente ha funzioni di Polizia di Stato ?

Solo perchè non avevo tempo non ho chiamato veramente la Polizia e me ne pento.

I due individui che mi hanno bloccato debbono ringraziare Dio che non abbia perso la calma e che non li abbia presi a calci nel sedere, in un altro momento vi assicuro lo avrei fatto e vi garantisco che ho la prestanza fisica e la volontà per affrontare certe situazioni. Morale della favola, se il comportamento della vostra organizzazione è questo, vi faccio i miei complimenti.

Vi garantisco che non metterò più piede nei vostri negozi e opererò per fare la giusta pubblicità al detestabile comportamento tenuto dalla Rinascente verso un cliente (EX) e onesto cittadino di questo paese.

Cordialità.

Anton Piero Ambrosini

