"RISCHIAMO LA DISOCCUPAZIONE A VITA" - IL MONDO DELLE DANZE SCENDE IN PIAZZA CON UN FLASH MOB PER PROTESTARE CONTRO LE ASSURDE MISURE ANTI COVID CHE VIETANO, ANCHE AI CONGIUNTI, DI FREQUENTARE UN CORSO DI BALLO - SI TRATTA DI UN SETTORE CHE COINVOLGE DUEMILA SCUOLE, 120 MILA TRA ALLIEVI E BALLERINI E 3800 INSEGNANTI - "VIVIAMO E DORMIAMO INSIEME, FACCIAMO L'AMORE MA NON POSSIAMO STUDIARE INSIEME IL TANGO"

MISURE ANTI COVID - LA PROTESTA DELLE SCUOLE DI BALLO

DPCM: ASSOARTISTI, PREOCCUPANO VOCI DI NUOVE CHIUSURE. L'ASSOCIAZIONE, "RISCHIAMO LA DISOCCUPAZIONE A VITA"

(ANSA) - Preoccupano l'Assoartisti le indiscrezioni sulla possibilità che arrivino nuove restrizioni anti-Covid, in particolare "una stretta anche sull'accesso degli spettatori agli spettacoli teatrali, musicali e cinematografici". "Se c'è un settore che rischia di scomparire dal tessuto economico del Paese è quello dello spettacolo dal vivo," dice il presidente dell'associazione, Gabriele Altobelli.

"E non parlo solo dei piano bar o dei 'karaoke' legati agli orari dei pubblici esercizi", nebsì dei "teatri, quelli rimasti aperti, che rinunceranno alla programmazione nel periodo di Natale ed anche loro saranno costretti a chiudere".

"Come sappiamo - aggiunge - la capienza dei teatri è stata ridotta fino al limite dei 200 posti per garantire l'immunità degli spettatori e se da un lato ha messo in crisi il rapporto tra costo del biglietto e le spese da sostenere, aumentando la difficolta della tenuta economica della rappresentazione artistica, questa misura è stata comunque sufficiente per permettere agli artisti di non fermarsi del tutto e non creare misure di contagio.

Consapevoli del pericolo che il Paese sta correndo, vorremmo anche ricordare al governo che la nostra associazione, come tutte le altre che rappresentano questo mondo, è disponibile a studiare e concordare nuovi protocolli che permettano agli artisti di continuare a lavorare. Lo si è fatto per il calcio, non vediamo perché non si possa fare per i professionisti dello spettacolo come attori, musicisti, compagnie, corpi di ballo".

SALVIAMO LE DANZE DI COPPIA! - Tutti in Piazza il 23 Ottobre 2020

Gestori, insegnanti e allievi delle Scuole di Danze di Coppia di Tutta l’Italia tra cui Balli Caraibici, Danze Standard, Balli Latini, Tango, Swing, Forrò ecc., UNIAMOCI per farci ascoltare dal Governo! Il DPCM del 18 ottobre ci impedisce di svolgere lezioni di coppia non permettendo il contatto neanche tra CONGIUNTI! Questo, oltre ad essere insensato, significa praticamente chiudere i corsi, perché le danze di coppia non si possono fare “solo individualmente" come l'ultimo dpcm ci impone! Le nostre lezioni si svolgono IN SICUREZZA, applicando i severi protocolli anti-covid. Quindi, manifestiamo insieme nel rispetto delle regole! Tutti con mascherina, mantenendo le distanze, per dimostrare la nostra correttezza, professionalità e senso di responsabilità.

Una manifestazione senza bandiere né politiche né di altra natura, senza leader ma fatta di tanti colleghi e appassionati desiderosi di stare insieme per chiedere la considerazione e il rispetto che realmente crediamo di meritare.

VENERDI' 23 OTTOBRE 2020 ore 11.00

- Piazza del Popolo, Roma

- Piazza del Comune/Municipio, in tutte le altre città e località italiane

Ci riuniamo in una Manifestazione / Flash-Mob in contemporanea!

Stesso giorno e stesso orario dappertutto, per manifestare e far sentire la nostra presenza e le ragioni di un settore, quello della danza di coppia, che è rappresentato da un considerevole numero di addetti ai lavori (in grande difficoltà), ma anche di tantissimi appassionati, che si vedono pregiudicati e in parte ingiustamente limitati e discriminati nello svolgimento delle loro attività!

Desideriamo sensibilizzare il Governo sull’assurdità di alcune regole che ci vengono imposte, come per esempio il fatto che due congiunti (marito e moglie, fidanzati, fratello e sorella, etc) si possano abbracciare ovunque, meno che nelle scuole di ballo; come per esempio il fatto che le danze di coppia si ballano, appunto, “in coppia”, e non ha senso studiarli individualmente!

Sarà un’occasione anche per ribadire l’importanza della danza di coppia nella vita di chi lo pratica, specialmente in questo difficile periodo di distanza, diffidenza e solitudine legato all’emergenza COVID. Per farci ascoltare è necessario che si mobiliti tutto il settore delle Danze di Coppia, su tutto il territorio nazionale! La presenza nelle piazze di tutti noi insegnanti, gestori, personale dello staff, allievi e appassionati è fondamentale. Sarà l'unica possibilità di avere una reale visibilità e fare di questo evento qualcosa che davvero desti l'attenzione di tutti!

