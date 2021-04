“D’AGOSTINO, FERRARA, SGARBI NON HANNO MAI RIVENDICATO IL LORO ESSERE “INTELLETTUALI”. EPPURE SONO TRA I POCHISSIMI A POTERSI FREGIARE DEL TITOLO IN QUEST’ERA “POSTUTTO”– OTTAVIO CAPPELLANI: “PRIMA CHE L’ITALIA DIVENTASSE NUOVAMENTE BORGHESE E SBIRRESCA, SI ACCESE LA SCINTILLA DEL LITIGIO TRA INTELLETTUALI. COSA OVVIA IN INGHILTERRA E IN AMERICA, MA NON DA NOI, DOVE L’INTELLETTUALE HA QUELL’ARIA COMPITINA E NOIOSA, LONTANISSIMA DALLA VITA VERA (E LITIGIOSA) CHE VISSERO CAPOTE, HEMINGWAY E…” - VIDEO

Ottavio Cappellani per "la Sicilia"

Eravamo io Roberto D’Agostino, Vittorio Sgarbi, Giuliano Ferrara, Lino Jannuzzi, Barbara Alberti, Sergio Perroni… Sono passati trent’anni dalla puntata de “L’Istruttoria” nella quale Sgarbi lancio dell’acqua a Dago e Dago rispose con uno schiaffo.

In quella Roma, studente ventenne, scorrazzavo con quello che chiamavo (e chiamo anncora, le rare volte che ci incontriamo, “professo’”), portati in giro dal compianto Sergio Perroni, all’epoca agente di Vittorio, stipati su una Mini Minor.

Ricordare quell’epoca oggi, in tempi di Covid, è bello è straziante. Sono passati trent’anni da quella sera, e se oggi, giustamente, si celebra l’anniversario di quel momento storico è perché D’Agostino, Ferrara, Sgarbi, hanno davvero cambiato la maniera di comunicare in Italia. In meglio.

Per un breve periodo, prima che l’Italia diventasse nuovamente borghese e sbirresca, si accese la scintilla del litigio tra intellettuali. Cosa ovvia in Inghilterra e in America, ma non da noi, dove l’intellettuale ha da avere quell’aria compitina e noiosa, lontanissima dalla vita vera (e litigiosa) che vissero Truman Capote, Gore Vidal, Hemingway, Martin Amis, ma anche Bret Easton Ellis, Franzen, Foster Wallace. Houellebecq. Qui, in Italia, il litigio non è contemplato, è sempre tacciato di invidia o frustrazione. Ma per le idee si deve lottare, si deve litigare.

Sergio Perroni (quanto manca) quella sera fece il diavolo a quattro perché quello spezzone non andasse in onda (era l’epoca della cosiddetta diretta-differita) ritenendo che quell’episodio potesse intaccare l’aura “intellettuale” di Sgarbi, che invece se la rideva sotto i baffi.

Si disse che fu il culmine della televisione “trash”, ma io me la stavo spassando. Allievo di Manlio Sgalambro (lui non mi manca, è sempre accanto a me nei momenti di bisogno) che aveva mandato a quel paese tutto il sistema filosofico accademico (leggetevi la sua premesse a “La filosofia delle Università” di Schopenhauer) ero e sono convinto che le idee debbano scontrarsi. Sono un grande sostenitore della sintesi hegeliana, ma prima che vi si giunga bisogna prendersi a calci nelle palle, altrimenti non se ne fa niente.

Roberto D’Agostino con Dagospia, Giuliano Ferrara con Il Foglio, Vittorio Sgarbi con “Vittorio Sgarbi” (è una installazione situazionista, un capolavoro della pop art) sono tre meravigliosi individui senza i quali l’Italia sarebbe molto più noiosa di quanto è destinata ad essere. Nessuno dei tre – e credo siano gli unici – hanno mai rivendicato con quella stizza da ballerini di tango, il loro essere “intellettuali”. Eppure sono tra i pochissimi (aggiungerei un altro “eterno”, Emanuele Severino) a potersi fregiare del titolo in quest’era non solo postmoderna, ma “postutto”.

Io c’ero, quella sera.

Sono passati trent’anni, e vedere il video (su Dagospia) dove Vittorio e Roberto raccontano la serata mi ha un po’ commosso. E mi ha ricordato Sergio Perroni, che della serata fu un protagonista dietro le quinte, e avido di vita.

