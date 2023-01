“L’ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO? LO SAPEVO DA DIECI GIORNI” – MA SALVATORE BAIARDO, L’UOMO CHE COPRÌ LA LATITANZA DEI FRATELLI GRAVIANO, CI PRENDE PER IL CULO O SA VERAMENTE QUALCOSA? SUBITO DOPO L’ARRESTO DI “U SICCU”, COMMENTA CON NONCHALANCE: “NON È UNA NOVITÀ PER ME. È DA 10 GIORNI CHE CE L’HANNO IN MANO. PENSAVO LO DICESSERO IERI CHE ERA L’ANNIVERSARIO DELLA CATTURA DI RIINA E…”

Salvatore Baiardo è un amante del gioco al rialzo. Negli anni Novanta accompagnava i fratelli Graviano in giro per i casinò, da Venezia a Campione, durante la dorata latitanza dei boss stragisti al Nord. Anche ora che parla davanti alle telecamere delle trasmissioni in prima serata di trattativa, arresti eccellenti in regalo e riforme penali in arrivo a favore dei detenuti, non capisci mai se abbia in mano un poker d'assi o se bluffi.

Così, quando lo chiamiamo pochi minuti dopo l'arresto, per sapere come si senta ora che Matteo Messina Denaro è stato catturato a causa della malattia come lui prevedeva qualche mese fa, risponde sornione: "Sì, lo sto guardando in diretta, ma non è una novità per me".

Quando gli facciamo notare che lui lo aveva previsto, risponde con l'ennesima bomba buttata lì come per vedere l'effetto che fa: "Sì, ma è già dieci giorni che ce l'hanno in mano. Pensavo lo dicessero ieri che era la cattura di Riina (il 15 gennaio per chi legge, cioè l'anniversario della cattura dell'allora Capo dei Capi di Cosa Nostra a Palermo, ndr) e invece hanno aspettato un giorno in più".

