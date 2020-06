“L’AUSTRIA FA BENE A NON APRIRE ALL’ITALIA” – IL MICROBIOLOGO CRISANTI: “CI SONO ANCORA UN SACCO DI CASI, ANCHE NOI DOVREMMO STARE ATTENTI CON USA E SUD AMERICA” – “L’APP IMMUNI POTENZIALMENTE È UNA BUONA IDEA, MA DOVREBBE ESSERE SCARICATA DAL 90% DEGLI ITALIANI. IL VIRUS ERA IN ITALIA DAI PRIMI DI GENNAIO. LE FRASI DI ZANGRILLO? UNA FOLLIA, SE FOSSE ANDATO A VO’ EUGANEO…”

1 – CORONAVIRUS, CRISANTI: APP IMMUNI? IMPATTO SE LA SCARICA 90% ITALIANI

(LaPresse) - "L'app Immuni potenzialmente è una buona idea. Così com'è concepita e con i livelli di identificazione dei casi penso che abbia un impatto molto, molto basso. Penso che per avere un impatto dovrebbe essere scaricato perlomeno dal 90% degli italiani". Così il virologo di Padova, Andrea Crisanti, ad 'Agorà' su Rai3.

2 – "IL VIRUS ERA IN ITALIA DAI PRIMI DI GENNAIO", DICE CRISANTI

Da www.agi.it

Il coronavirus ha fatto la sua comparsa in Italia all'inizio dell'anno. È quanto ha affermato Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia all'università di Padova, intervistato ad Agorà su Rai 3. "Abbiamo fatto tre tipi di test, il tampone, il test sierologico e l'analisi medica di tutta la popolazione. Per quanto riguarda il tampone confermiamo che non ci sono nuovi casi positivi. Il test sierologico invece ha rivelato delle sorprese molto interessanti: c'è un numero importante di persone che al primo campionamento del 25 febbraio stavano bene e che invece ora hanno anticorpi. Quindi, circa il 5% della popolazione di Vo' Euganeo ha anticorpi e questo ci permette di datare l'ingresso del virus dalla prima/seconda settimana di gennaio", ha spiegato Crisanti.

L'Austria fa bene a non aprire all'Italia

"L'Austria ha rischiato come noi e ha fatto bene" a non riaprire all'Italia, ha proseguito. "Ci sono ancora un sacco di casi". Quindi, anche l'Italia dovrebbe fare dei distinguo? "Dovremmo stare attenti nei confronti degli Usa e del Sud America". E "anche sui paesi europei - ha aggiunto - bisognerebbe fare delle differenze, stabilire dei criteri" come ad esempio misurare la temperatura, "fare il tampone e fare in modo che tu sia rintracciabile, e se sei positivo stare in isolamento. Non e' che si puo riaprire tutto cosi'" ha concluso.

Il virus esiste ancora?

"Non me lo spiego, è un atteggiamento 'sportivo' nei confronti del virus. È una follia", commenta Crisanti con riferimento alle parole di Alberto Zangrillo che una settimana fa ha dichiarato che il Covid "clinicamente non esiste più"."Se Zangrillo fosse andato a Vo' Euganeo la prima settimana di gennaio avrebbe detto che il virus clinicamente non esisteva e poi avrebbe visto cosa ha fatto... Questo virus ancora non lo comprendiamo bene, non comprendiamo perché c'è un numero così elevato di asintomatici e non comprendiamo perché a un certo punto, raggiunta una soglia critica, le persone cominciano ad ammalarsi in modo così grave e con conseguenze così devastanti". E ha concluso: "In questo momento c'è poca trasmissione ma non significa che non c'è pericolo. Non esiste il rischio zero in questo momento".

