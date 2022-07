“L’AUTORE DELL’OMICIDIO DI SERENA MOLLICONE È MARCO MOTTOLA” – LA REQUISITORIA DEL PM DI CASSINO, AL PROCESSO PER LA MORTE DELLA RAGAZZA, ASSASSINATA NEL 2001: A UCCIDERLA SAREBBE STATO IL FIGLIO DELL’EX COMANDANTE DELLA CASERMA DI ARCE. IL PADRE, FRANCO, E GLI ALTRI DUE CARABINIERI IMPUTATI L’AVREBBERO POI AIUTATO AD OCCULTARE IL CADAVERE…

(ANSA) - "L'autore dell'omicidio di Serena Mollicone è Marco Mottola". E' quanto ha affermato in un aula il pm di Cassino nel corso della requisitoria nel processo per la morte di Serena Mollicone, assassinata il 1 giugno del 2001 nella caserma dei carabinieri di Arce. Marco Mottola è uno tre imputati accusati di omicidio volontario e occultamento del cadavere assieme al padre, Franco, ex comandante della caserma e alla moglie Anna Maria. Gli altri due imputati sono il luogotenente Vincenzo Quatrale e l'appuntato dei carabinieri, Francesco Suprano.

