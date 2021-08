“C’È UN BASSO LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE DEI GIUDICI SULLA VIOLENZA DI GENERE” - IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MILANO FABIO ROIA SMONTA LA DIFESA DI NUNZIO SARPIETRO, PRESIDENTE DELL'UFFICIO GIP DI CATANIA, CHE AVEVA GIUSTIFICATO LE DECISIONI SUL CASO DI VANESSA ZAPPALÀ: “C'È STATA UN'ERRONEA VALUTAZIONE DI RISCHIO. NON SI POSSONO ADOTTARE I CLASSICI PARAMETRI, COME LA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI. MOLTI UOMINI VIOLENTI NON NE HANNO, MA…” - QUANDO "LE IENE" BECCARONO SARPIETRO AL RISTORANTE IN ZONA ARANCIONE - VIDEO E FOTO

1. "GIUDICI POCO PREPARATI SULLA VIOLENZA DI GENERE"

Monica Serra per “La Stampa”

vanessa zappala' 1

«Il vero problema è il basso livello di specializzazione dei giudici sulla violenza di genere». Va dritto al punto il presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Fabio Roia, consulente della Commissione parlamentare sul femminicidio, da sempre in prima linea e che, per il suo impegno, nel 2018 ha ricevuto l'Ambrogino d'oro dal Comune di Milano.

Antonino Sciuto, il killer di vanessa zappala'

Quella di Vanessa è l'ennesima «tragedia annunciata». Si poteva evitare?

«Non ho letto le carte ma sicuramente c'è stata un'erronea valutazione di rischio a cui era esposta la vittima. E' un'operazione difficile e diversa da quella che si compie per tutti gli altri reati».

Quali sono le differenze?

«L'uomo violento è un manipolatore, che minimizza e si trasforma, si presenta bene a polizia e magistrati e può trarre in inganno: per valutarlo non si possono adottare i classici parametri».

VANESSA ZAPPALA

Per esempio?

«I precedenti penali: molti uomini violenti non ne hanno ma non significa che siano meno pericolosi».

Che cosa intende per basso livello di specializzazione?

«Le competenze necessarie spaziano dalla criminologia alla psicologia. Il tasso di specializzazione è dell'80% nelle procure, solo del 20 tra i giudici».

Quali sono i parametri per valutare i rischi?

«Sono raccolti nel protocollo Sara plus del Piano nazionale antiviolenza, come il crescendo dei comportamenti violenti, i casi in cui la vittima è incinta. Poi serve empatia e propensione a occuparsi della materia».

Il Codice rosso è sufficiente?

«E' una buona legge che ha introdotto l'obbligo di tempestività delle procure e il principio di trattamento degli uomini violenti che, per ottenere l'estinzione della pena, devono seguire percorsi in centri specializzati che abbattono il rischio di recidiva».

ANTONINO SCIUTO

Funziona?

«A Milano sì, di recente il Tribunale ha firmato un protocollo con l'Ats che controlla questi centri. Nel resto d'Italia meno: in alcune zone mancano istituti specializzati»

Cosa si può migliorare?

«Alcune norme su cui sta lavorando la Commissione parlamentare. Come l'arresto in flagranza che oggi non è consentito se l'uomo viola il divieto di avvicinamento. Proprio come è successo nel caso di Vanessa: se la polizia avesse avuto il tempo di intervenire, la procura avrebbe dovuto chiedere l'aggravamento della misura al gip, perdendo del tempo fondamentale»

