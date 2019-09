“E’ COME IN GUERRA, MA SIAMO SENZA ARMI PER DIFENDERCI” – L’URAGANO DORIAN DEVASTA LE BAHAMAS, IL BILANCIO È GIÀ DI 5 VITTIME. I MEDIA LOCALI PARLANO DI “CORPI CHE GALLEGGIANO” -ORA TREMA IL SUD EST AMERICANO – GRETA THUNBERG RICORDA CHE QUESTI URUGANI "SONO UN ALTRO EFFETTO DEL CLIMATE CHANGE" - IL VIDEO CHE HA COMMOSSO IL MONDO: UN UOMO CULLA E CANTA AL NEONATO NEL CONDOMINIO DEVASTATO DALL’URAGANO

Marilisa Palumbo per il Corriere della Sera

uragano dorian

La prima vittima di cui si conosce il nome è Lachino Mcintosh, un bambino di sette anni annegato mentre cercava di scappare con la famiglia. Ma i racconti che arrivano dalle Abaco, nelle Bahamas nordoccidentali, fanno temere che il bilancio non si fermerà ai cinque morti confermati ieri dal primo ministro Hubert Minnis. La prima area toccata dal terribile uragano Dorian, fanno temere che non sarà l' ultima. Un giornale locale parla di «corpi che galleggiano», e chi è in difficoltà può solo aspettare e sperare: con venti tra i 250 e i 297 chilometri orari i soccorritori ieri non potevano fare nulla.

uragano dorian

In un video su Facebook Gertha Joseph, 35, madre single con un bambino di 4 mesi, urlava aiuto e ripeteva: «Pregate per Abaco». Alcuni vicini, raccontava, avevano provato a nuotare verso un gruppo di case, invano: «L' acqua se li è appena presi». Secondo la Croce Rossa Internazionale tredicimila abitazioni sono state danneggiate o distrutte. «Le Bahamas sono in guerra, sotto attacco dell' uragano Dorian - ha detto Minnis - ma non abbiamo armi per difenderci».

uragano dorian

Atterrato sull' arcipelago come un categoria 5, e classificato come il secondo più potente di sempre, l' uragano è stato declassato a categoria 4 ma ad amplificarne i danni è la lentezza atroce con cui si muove: è rimasto tutto il giorno fermo sull' arcipelago, spostandosi da Abaco a Grand Bahama Island.

Impossibile prevedere con esattezza quale sarà la sua traiettoria: basterebbe una piccola deviazione per portarlo sulle coste americane, che verranno comunque investite da fortissimi venti e maree.

uragano dorian 8

Florida, Georgia, Carolina del Sud e del Nord hanno dichiarato lo stato di emergenza, controfirmato da Trump, che ha trascorso la festività del Labor day giocando a golf in un resort in Virginia con il pensiero a un' altra sua famosa proprietà: la tenuta di Mar-a-Lago, vicino Palm Beach, che è dentro l' area più a rischio.

uragano dorian

A Miami, che pure non sarebbe nella zona «rossa», sono stati vietati gli scooter elettrici per paura che si trasformino in proiettili mortali. Diversi aeroporti dello stato sono chiusi, oltre mille voli cancellati. Lungo la costa fino alla Nord Carolina più di un milione di persone si è messa in movimento per obbedire rassegnata all' ordine di evacuazione, un rituale ansiogeno che per molti di loro si ripete di anno in anno, come quello delle stime offerte dalle compagnie assicurative sui danni: 25 miliardi di dollari questa volta, secondo Ubs.

uragano dorian 2

Da New York, dove è arrivata la settimana scorsa per partecipare al summit sul clima dell' Onu, l' attivista svedese Greta Thunberg ha twittato la sua solidarietà, ricordando che questi uragani sono un altro effetto del climate change . Secondo gli esperti infatti il riscaldamento dell' atmosfera e l' innalzamento delle temperature del mare li rendono più imprevedibili e devastanti. Ma come aveva detto Greta all' arrivo, il presidente, negazionista sul clima, gli esperti di solito non li ascolta.

uragano dorian 4 uragano dorian uragano dorian uragano dorian 1 uragano dorian uragano dorian 9 uragano dorian