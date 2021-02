“C’È UN ELEVATO GRADO DI COLPA PER PIETRO GENOVESE” – LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DEL GUP DI ROMA CHE HA CONDANNATO A OTTO ANNI IL FIGLIO DEL REGISTA PAOLO, CHE TRAVOLSE E UCCISE GAIA E CAMILLA: “L’INCIDENTE È FRUTTO DI UNA NEGLIGENTE SCELTA DELL’IMPUTATO DI METTERSI ALLA GUIDA DOPO AVER FATTO USO DI ALCOL…”

Alessia Rabbai per www.fanpage.it

la macchina di pietro genovese

"Un elevato grado di colpa per Pietro Genovese" queste le parole del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma Gaspare Sturzo, messe nero su bianco nelle motivazioni della sentenza che ha condannato ad otto anni il ventenne figlio del noto regista Paolo, che con il suo Suv ha travolto e ucciso le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli su Corso Francia la notte tra il 21 e 22 dicembre del 2019.

camilla romagnoli gaia von freymann 1

"È assai elevato il grado di colpa dell'imputato, sotto il profilo del quantum di evitabilità dell'evento – scrive il gup – essendo l'incidente frutto anche di una negligente scelta dell'imputato di mettersi alla guida dopo aver fatto uso di alcol, pur sapendo che era obbligato a non bere qualora avesse voluto condurre un'auto, secondo la sua età e per il tempo in cui aveva preso la patente".

corso francia gaia camilla

Nei confronti del giovane imputato il pubblico ministero aveva chiesto una pena di cinque anni, che la Corte ha ritenuto opportuno aumentare di tre.

Pietro Genovese condannato ad otto anni per omicidio

La sentenza nei confronti di Pietro Genovese, processato con il rito abbreviato, è arrivata lo scorso dicembre, a distanza di un anno dalla tragedia nella quale hanno perso la vita le due adolescenti, con un verdetto di otto anni di reclusione.

PIETRO GENOVESE

La sentenza è stata emessa dopo il rinvio chiesto dal giudice per chiarire la dinamica dell'incidente, con un'integrazione probatoria. Genovese si trova ai domiciliari dal 26 dicembre del 2019, i suoi avvocati avevano proposto un patteggiamento a 2 anni e 3 mesi, che la Procura ha rifiutato perché considerato troppo mite.

Il ragazzo ha dichiarato agli inquirenti che la sera in cui sono accaduti i drammatici fatti non aveva visto le ragazze attraversare la strada e non procedere a velocità elevate. Sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga, è risultato positivo: aveva bevuto prima di mettersi alla guida, con un tasso alcolemico superiore a quello consentito di ben tre volte, e il suo sarebbe dovuto attestarsi sullo zero, perché neopatentato.

paolo e pietro genovese

Per quanto riguarda la positività alla droga, non è detto che abbia assunto le sostanze stupefacenti la sera stessa, prima di mettersi alla guida.

gaia von freymann 2 gaia von freymann 1 Gaia Von Freymann , una delle due sedicenni morte a corso francia pietro genovese i funerali di gaia e camilla 48 i funerali di gaia e camilla 60 franco coppi difende pietro genovese 3 i funerali di gaia e camilla 74 roma, fiori e biglietti sul guard rail di corso francia 5 incidente corso francia il giorno dopo 1 la macchina di pietro genovese 3 l'incidente a corso francia 2 camilla romagnoli