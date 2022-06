17 giu 2022 15:08

“L’ERA DELL’ORDINE MONDIALE UNIPOLARE È FINITA” – VLADIMIR PUTIN AL FORUM ECONOMICO DI SAN PIETROBURGO MINACCIA L’OCCIDENTE E GLI STATI UNITI: “PENSANO DI ESSERE L’UNICO CENTRO DEL MONDO E MINANO INTENZIONALMENTE LE FONDAMENTA INTERNAZIONALI, IN NOME DELLE LORO ILLUSIONI GEOPOLITICHE. LE SANZIONI SONO FOLLI E SCONSIDERATE, NON HANNO FUNZIONATO” (SICURO?) – IL DISCORSO È SLITTATO DI UN’ORA PER COLPA DI UN CYBER-ATTACCO…