“L’ETEROLOGA FUNZIONA, IO SONO PRENOTATO MARTEDÌ” - MARIO DRAGHI CI METTE LA FACCIA PER TRANQUILLIZZARE GLI ITALIANI DOPO LO STOP AD ASTRAZENECA PER GLI UNDER 60: “VACCINARSI È FONDAMENTALE. LA COSA PEGGIORE È NON VACCINARSI O FARLO CON UNA DOSE SOLA” - E ANNUNCIA CHE LUI STESSO FARÀ IL RICHIAMO CON UN VACCINO DIVERSO DA ASTRAZENECA: “HO PIÙ DI 70 ANNI, MA LA PRIMA DOSE HA DATO UNA RISPOSTA DI ANTICORPI BASSA” - IL GOVERNO LASCERÀ LIBERA LA POSSIBILITÀ A TUTTI DI UTILIZZARE ASTRAZENECA, PER CHI LO RICHIEDE SOTTO CONSENSO MEDICO - VIDEO

mario draghi a termini per il vaccino

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "L'eterologa funziona, io sono prenotato martedì". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa parlando dei vaccini. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Bisogna cercare tutti coloro che non si sono ancora vaccinati, i cinquantenni, questa è la sfida che abbiamo noi da vincere. Non so quanti siano ma questi sono quelli che si ammalano, in maniera grave e devono essere vaccinati". L'ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa. (ANSA).

ROBERTO SPERANZA MARIO DRAGHI

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Vaccinarsi è fondamentale. La confusione è su quale tipo vaccino fare a seconda delle condizioni". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "La cosa peggiore che si può' fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA)

francesco paolo figliuolo fabrizio curcio 2

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Domani inoltrerò la richiesta al Cts perché ci dica se possiamo togliere la mascherina o no". L'ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa e ha aggiunto: "Ma non ci sono date". (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Io sono prenotato per fare l'eterologa. Ho più di 70 anni" e la prima dose con Astrazeneca "ha dato risposta bassa e mi si consiglia di fare l'eterologa. Quindi funziona per me e ancor più vero funziona per chi ha meno di 70 anni e meno di 60 anni". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Oggi ho firmato un'ordinanza che porta il 99% del Paese in area bianca, il merito è di una campagna molto forte di vaccinazione che stiamo portando avanti. quindi il messaggio è di vaccinarsi. La risposta del Cts che oggi si è riunito è per una raccomandazione molto forte per la vaccinazione eterologa sotto i 60 anni ma resta aperta la possibilità di utilizzare AstraZeneca per chi lo richiede sotto consenso medico". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa col premier Draghi e il commissario Figliuolo. (ANSA).

MARIO DRAGHI E LA MOGLIE ATTENDONO DI FARE IL VACCINO Mario Draghi visita il centro vaccinale anti Covid dell'aeroporto di Fiumicino mario draghi e la moglie serenella a termini per il vaccino