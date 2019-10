17 ott 2019 19:02

“L’EVASORE È UN PATRIOTA” - SHOW DI VITTORIO SGARBI A “L’ARIA CHE TIRA”: “ARRESTIAMO LUIGI DI MAIO E GIUSEPPE CONTE CHE NON LAVORANO E DISTRUGGONO L’ITALIA. SE ARRESTI GLI EVASORI NON LAVORERANNO PIÙ E NON PAGHERANNO NEANCHE QUEL POCO CHE PAGAVANO” - “SOLTANTO UN CRETINO DÀ SOLDI BEN GUADAGNATI A UNO STATO IN MANO A DISPERATI E INCAPACI CHE LI BUTTANO PER GENTE CHE NON HA MAI LAVORATO COME DI MAIO” – VIDEO