“L’HO COLPITA ACCIDENTALMENTE” – CHI È LA VITTIMA E CHI È IL CARNEFICE? NEL RIMPALLO DI RESPONSABILITÀ TRA AMBER HEARD E JOHNNY DEPP L’UNICA COSA CHIARA È CHE IL LORO ERA UN MATRIMONIO DISASTROSO E VIOLENTO – NELL’ULTIMA UDIENZA È EMERSO CHE LUI L’HA COLPITA IN FRONTE MENTRE CERCAVA DI FERMARE LA FURIA DELLA MOGLIE E LEI HA RISPOSTO MOSTRANDO LE FOTO DI CIOCCHE DI CAPELLI E DI LIVIDI SUL VISO DOPO ESSERE STATA MENATA: “AVEVO SCOPERTO CHE LUI MI TRADIVA CON UN’EX…” - VIDEO

DAGONEWS

johnny depp 1

Emergono nuovi dettagli del disastroso e turbolento matrimonio tra Amber Heard e Johnny Depp. La donna ha portato una reagistrazione in aula in cui si sente l’attore dire: «Ti ho colpito sulla fottuta fronte, non ti ho rotto il naso».

amber heard 5

Davanti ai giudici Depp ha ricostruito i fatti avvenuti nel dicembre del 2015, dicendo di aver colpito “accidentalmente” l’ex moglie mentre lo picchiava e si dimenava davanti a lui.

«Si agitava pericolosamente davanti a me. Mentre mi allontanavo mi ha colpito al collo, all’orecchio e alla schiena. Mi sono girato per coprirmi la testa, lei si agitava selvaggiamente. L’unica cosa che potevo fare per cercare di fermarla, era afferrarla, abbracciarla per farla smettere di prendermi a pugni.

amber heard 3

C’è stato un contatto molto stretto, ma non uno scontro fisico. Lei urlava che io le avevo rotto il naso ed è scappata via. Le foto dell’aggressione mostrano due occhi neri e non sono compatibili con il tipo di accusa che mi viene rivolta».

Riferendosi a un altro episodio avvenuto a marzo, Amber lo ha accusato di aver peso la testa e di averle pure strappato una ciocca di capelli quando lei ha scoperto che il marito la tradiva con un’ex fidanzata.

