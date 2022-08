“L’HO VISTO ALL’IMPROVVISO. SONO FUGGITO PERCHÉ NON AVEVO LA PATENTE” – A MILANO LA SCORSA NOTTE UN BAMBINO MAROCCHINO DI 11 ANNI, MOHANAD MOUBARAK, MENTRE TORNAVA A CASA IN BICICLETTA È STATO INVESTITO E UCCISO DA UN'AUTOMOBILE CHE POI È SCAPPATA – DOPO ALCUNE ORE IL GUIDATORE, UN 20ENNE, SI È COSTITUITO – VIDEO

Cesare Giuzzi per www.corriere.it

Incidente in via Bartolini a Milano

«L’ho visto all’improvviso. Sono fuggito perché non avevo la patente». S’è difeso così il 20enne italiano, di origini marocchine, che nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 agosto ha investito e ucciso Mohanad Moubarak, 11 anni (ne avrebbe compiuti 12 il prossimo l’8 dicembre) in via Bartolini, vicino a viale Certosa a Milano. Il bambino, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto all’incrocio con viale Monte Ceneri e trascinato per una ventina di metri.

Il 20enne alla guida si è costituito quattro ore dopo, alle 4.30 di notte, alla polizia stradale di Milano. È stato denunciato a piede libero per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso, tutti reati aggravati dal fatto di non aver mai conseguito la patente. Il 20enne, che ha alcuni precedenti, non avrebbe mai ottenuto il titolo di guida.

Era al volante di una Smart, risultata intestata ad un’azienda per la quale lavora. Il 20enne proveniva dal centro lungo via Bartolini e viaggiava in direzione periferia. L’impatto è avvenuto all’incrocio dieci minuti dopo la mezzanotte. La vittima era in sella alla sua bicicletta a una cinquantina di metri dal negozio del padre, che tutti conoscono con il soprannome di Mimmo, egiziano da molti anni in Italia, che gestisce un ristorante-rosticceria in viale Monte Ceneri.

L’uomo è subito accorso ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Nessuno avrebbe assistito all’incidente e i soccorsi sono stati chiamati da un passante che ha visto il piccolo a terra e le scarpe sull’asfalto.

Il 20enne è risultato negativo all’alcol test, anche se gli inquirenti sono ancora in attesa dell’esito degli esami in cerca di eventuali droghe nel sangue. Il giovane investitore ha detto agli agenti di essere fuggito perché senza patente e di aver visto all’improvviso il bambino attraversare la strada.

Le indagini dei vigili sono coordinate dal pm di Milano Rosario Ferracane che dopo più di dodici ore di indagini ha deciso di denunciare l’uomo a piede libero. Mohanad aveva una sorella, più grande, e da poco più di un anno aveva perso la madre.

Il papà qualche anno fa gestiva una panetteria vicino a via Mac Mahon e da poco aveva aperto la rosticceria di viale Monte Ceneri. Cordoglio alla famiglia è stato espresso dal vice sindaco Anna Scavuzzo a nome di tutta l’amministrazione comunale. L’Osservatorio dell’Asaps, l’associazione sostenitori della Polizia Stradale, ha rilevato che Mohanad è il 21esimo bambino deceduto in incidenti stradali in Italia dall’inizio del 2022.

