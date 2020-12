“L’ISIS STA PROGRAMMANDO ATTACCHI TERRORISTICI IN EUROPA” - AIMEN DEAN, PER ANNI NEI SERVIZI SEGRETI BRITANNICI PRIMA CHE LA SUA IDENTITÀ VENISSE RESA NOTA IN UNA FUGA DI NOTIZIE, SGANCIA LA BOMBA DURANTE UNA CONFERENZA SULLA SICUREZZA A LONDRA: “ABU OMAR AL-SHISHANI STA PROGETTANDO DI INVIARE TERRORISTI DALLA TURCHIA E DAL NORD AFRICA. VUOLE VENDICARE LE VIGNETTE DI MAOMETTO PUBBLICATE IN FRANCIA…”

DAGONEWS

Aimen Dean

«Lo Stato Islamico sta programmando degli attacchi terroristici in Europa durante il periodo natalizio». L'allarme è stata lanciato da Aimen Dean, per anni nell’MI6 prima che la sua identità venisse resa nota in una fuga di notizie.

Intervenendo a una conferenza sulla sicurezza a Londra, Dean ha avvertito che il comandante dell'ISIS Abu Omar al-Shishani sta pianificato di inviare estremisti in Europa attraverso la Turchia e il Nord Africa: «La preoccupazione è che Shishani stia progettando di vendicare le vignette del Profeta Maometto pubblicate in Francia con degli attacchi terroristici in Germania, Regno Unito e Francia durante il periodo natalizio.

isis e natale 1

Temo di non portare buone notizie, ma dobbiamo essere preoccupati per l'ondata di terrore che sta arrivando dal nord della Siria e dalla Libia per il Natale di quest'anno. L’allentamento del lockdown ci rende un target, i terroristi studiano il prossimo obiettivo».

isis e natale 2