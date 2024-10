3 ott 2024 09:48

“L’OBIETTIVO DI ISRAELE È INTERROMPERE L’ARRICCHIMENTO DELL’URANIO IN IRAN” - IL GENERALE CAMPORINI: “MA I SITI NUCLEARI IRANIANI SONO 'INCAVERNATI', IMPOSSIBILE COLPIRLI DAL CIELO, NON BASTEREBBE NEPPURE LA BOMBA DA 900 CHILI CHE HA UCCISO NASRALLAH - SERVIRÀ L’INTELLIGENCE, PERCHÉ LA SITUAZIONE IN IRAN OGGI È CONFUSA, L’OPPOSIZIONE È FORTE, SONO POSSIBILI RAPPORTI COLLABORATIVI IN LOCO, COME HA GIÀ DIMOSTRATO L’ASSASSINIO IL 31 LUGLIO SCORSO A TEHERAN DI ISMAIL HANIYEH, LEADER POLITICO DI HAMAS - L’INTELLIGENCE ISRAELIANA PUÒ SCOPRIRE I SITI NUCLEARI IN IRAN, TRACCIARNE ENTRATE E USCITE, IL PERCORSO DEI CAVI ELETTRICI, L’AREAZIONE. E A QUEL PUNTO…”