1 nov 2024 09:00

“L’OPERAZIONE PER DEL VECCHIO LA CHIAMEREMO ‘PIOMBO FUSO’ IN ONORE DEGLI ISRAELIANI” – L’HACKER-IN-CHIEF DELLA “BANDA DEGLI SPIONI”, NUNZIO SAMUELE CALAMUCCI, IN UN’INTERCETTAZIONE PARLAVA DELL’OPERAZIONE CHE LA SOCIETÀ EQUALIZE AVREBBE REALIZZATO PER CONTO DI LEONARDO MARIA DEL VECCHIO: “L’AIUTO DEGLI ISRAELIANI CI TORNERÀ SICURAMENTE UTILE”. È IN CORSO UNA GUERRA IN LUXOTTICA CHE VEDE COME VITTIMA LA FAMIGLIA. I DEL VECCHIO SAREBBERO OGGETTO DI INVESTIGAZIONI DA PARTE DI UN’ALTRA AGENZIA, CHE AVREBBE OTTENUTO L’INCARICO DA UNA SOCIETÀ STRANIERA…” – LE CONVERSAZIONI AVVENGONO MENTRE CALAMUCCI E GIULIO CORNELLI “STANNO CONTANDO” 39MILA EURO