“C’È SEMPRE QUALCUNO CHE COMPRA IL GAS” – VLADIMIR PUTIN OSTENTA SICUREZZA E FA CAPIRE CHE IL PRICE CAP UE, SE MAI SARÀ VARATO, NON SERVIRÀ A ISOLARE MOSCA: “C'È UN'ENORME RICHIESTA DI QUESTO PRODOTTO IN TUTTO IL MONDO. CI SONO MOLTI CONSUMATORI” – SECONDO “MAD VLAD” ANCHE GLI EUROPEI CONTINUERANNO A COMPRARE IL METANO RUSSO DOPO LA COSTRUZIONE DELL’HUB IN TURCHIA: “CI SARANNO ABBASTANZA PERSONE CHE VORRANNO CONCLUDERE CONTRATTI. E NON HO DUBBI CHE MOLTI DI LORO SARANNO IN EUROPA. VEDREMO COSA ACCADRÀ QUEST'INVERNO E IL PROSSIMO…”

(ANSA) - "C'è sempre qualcuno che compra il gas. C'è un'enorme richiesta di questo prodotto in tutto il mondo. Ci sono molti consumatori e molti disposti ad acquistare il gas russo".

Così il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia Tass. Interpellato dai giornalisti russi, Putin ha espresso ieri sera fiducia sul fatto che ci saranno abbastanza acquirenti di gas naturale anche in Europa dopo il completamento del piano per la costruzione di un hub in Turchia.

"È un progetto realistico e possiamo farlo abbastanza rapidamente. Ci saranno abbastanza persone che vorranno concludere contratti. E non ho dubbi che molti di loro saranno in Europa", ha affermato il presidente russo. "Vedremo cosa accadrà quest'inverno e il prossimo. Sono sicuro che i contratti verranno firmati, su questo non ci sono dubbi.

Ad ogni modo, possiamo utilizzare i paesi europei come nazioni di transito per forniture ad altre regioni del mondo", ha concluso Putin. Parlando al forum della Russian Energy Week la scorsa settimana, il presidente russo ha proposto di creare il più grande hub d'Europa in Turchia a cui reindirizzare il volume di gas che non è più possibile fa transitare attraverso il Nord Stream.

