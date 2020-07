“E’ STATO GUARDI’ A RACCONTARE CHE MAGALLI AVEVA PARLATO DEL PARKINSON DELLA MADRE. ALLORA ADESSO CHE FA? SE HAI LE PALLE, QUERELA ANCHE GUARDI’ - MARCELLO CIRILLO AL CONTRATTACCO DOPO ESSERE STATO QUERELATO DAL CONDUTTORE – NEL MISCHIONE SI BUTTA ANCHE ADRIANA VOLPE CHE MENA DURO SU MAGALLI: “NEGANDO ANCHE L’EVIDENZA DIMOSTRA DI AVER URGENTE BISOGNO DI FOSFORO, È PROPRIO IL CASO DI DIRE CHE QUI LA ‘MEMORIA HA LE GAMBE CORTE’… CHE PESSIMA FIGURA!!!”

1 – MICHELE GUARDÌ E IL PARKINSON DELLA MADRE DI MAGALLI

Estratto dell’articolo di Antonella Silvestri per “TV Sorrisi e Canzoni” del 13 settembre 2019

Cosa può dirci di Giancarlo Magalli e dei suoi attriti con alcune colleghe?

«Magalli ha fatto una battuta anche sulla madre che soffriva del morbo di Parkinson. Una volta la ospitò in trasmissione e durante un gioco se ne uscì dicendo: “Mia madre trema, non perché è emozionata, ma perché ha una malattia che le consentirebbe di suonare le maracas”. Per ora sembra vada d’accordo con Roberta Morise».

2 – GIANCARLO MAGALLI QUERELA MARCELLO CIRILLO

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Il botta e risposta a distanza tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo prende le vie legali. E’ il conduttore de I Fatti Vostri ad annunciare di aver deciso di querelare il cantante:

“Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”

scrive Magalli su Facebook, con tanto di foto di Cirillo con su scritto ‘querelato’. Il riferimento è all’intervista che Marcello ha rilasciato al settimanale Nuovo, in cui ha definito il conduttore di Rai 2 “cattivo“ e responsabile della cacciata sua e di Adriana Volpe da I Fatti Vostri.

“A parte che sono cattivo, ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (autori, regista, capo struttura, direttore di rete), se potessi cacciare chiunque a mio piacimento in quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni?”

aggiunge Giancarlo, commentando il suo stesso post social. A farlo ’sobbalzare’, probabilmente, le parole con le quali Cirillo ha parlato di lui come figlio, raccontando l’episodio di quando la madre fu ospite della trasmissione di Rai 2:

“Era impossibile non notare come le tremassero le mani e lui senza farsi alcun problema le ha detto in diretta che poteva suonare le maracas”

ha dichiarato il cantante. Magalli è una furia:

“E in più si permette di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, dipingendomi come un figlio cinico e spietato. Allora, intanto mia madre non ha mai avuto il Parkinson, e poi la battuta delle maracas la fece da noi in studio Bruno Lauzi, che il Parkinson lo aveva purtroppo, ironizzando su se stesso. E lui lo sa bene”.

