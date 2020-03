20 mar 2020 20:02

“C’È TROPPA GENTE IN METROPOLITANA” – SADIQ KHAN TIRA LE ORECCHIE AI LONDINESI: DOPO AVER CHIUSO ALCUNE STAZIONI E AVER RIDOTTO IL NUMERO DELLE CORSE, IL SINDACO HA INVITATO A PRENDERE I MEZZI SOLO PER NECESSITA' - “LE NOSTRE LIBERTÀ E I DIRITTI UMANI DEVONO CAMBIARE, ESSERE RIDOTTI, ESSERE VIOLATI. SONO PREOCCUPATO PER CHI NON SEGUE LE INDICAZIONI” – MA CHE CI PENSA CHE IL PROVVEDIMENTO SIA…