30 set 2022 11:49

“LA RUSSIA CONSIDERERÀ GLI ATTACCHI AI SUOI NUOVI TERRITORI COME UN ATTO DI AGGRESSIONE NEI SUOI CONFRONTI” - IL CREMLINO METTE SUBITO IN CHIARO LE SUE INTENZIONI DOPO L’ANNESSIONE DELLE REGIONI UCRAINE DI DONETSK, LUGANSK, KHERSON E ZAPORIZHZHIA: “L'INTERO TERRITORIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI DONETSK VERRÀ LIBERATO ENTRO I CONFINI DEL 2014. COLORO CHE PARLANO DI UN'ESCALATION NUCLEARE AGISCONO IN MODO IRRESPONSABILE…”