27 mag 2022 08:43

“LA RUSSIA È IN VANTAGGIO MA NOI STIAMO FACENDO TUTTO IL POSSIBILE” - A DIRLO È IL GENERALE UCRAINO OLEKSIY GROMOV, CHE AMMETTE L'AVANZATA DELL'ESERCITO DI PUTIN - CON L'ASSEDIO DEL DONBASS E BOMBARDAMENTI SU OLTRE 40 CITTÀ, L'UCRAINA AMMETTE CHE IL BARATRO È VICINO NELLA REGIONE DI LUHANSK, ORMAI AL 95% IN MANI RUSSE - GLI ATTACCHI SEMPRE PIÙ PESANTI STANNO METTENDO IN GINOCCHIO LE DIFESE UCRAINE…