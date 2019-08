“SANDRA MI PIACE DA PAZZI” - A “NOVELLA 2000” PARLA IL NUOVO AMORE DI SANDRA MILO, ALESSANDRO RORATO: 49 ANNI, HA UN RISTORANTE MOLTO NOTO VICINO A TREVISO ED È MOLTO AMICO DI LUCA ZAIA: “SE LE HO REGALATO UN BRILLANTE? È VERO E RAPPRESENTA UN CUORE, HA LA FRESCHEZZA DI UNA GIOVANE DONNA. IRONICA E DIVERTENTE, COME SI PUÒ NON AMARLA”

Sandra e Alex, l’amore non ha età

Roberto Alessi per "Novella 2000"

Si conoscono già da qualche anno, poi un incontro a Venezia, a una cena al Casinò, dove per caso lei era seduta allo stesso tavolo, c’era anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, amico di lui. Quindi l’incontro de fuego, a marzo, per gli 86 anni di lei, e lì è successo qualcosa di diverso, che ha cambiato il loro rapporto da semplice conoscenza a qualcosa che merita un nome di maggior spessore. «Eravamo a casa della marchesa Maria Alberta Viviani per festeggiare lei, e lei, come sempre ci ha travolti con la sua intelligenza, con la sua ironia travolgente. Eravamo

tutti presi da lei, stregati». Certamente lui più di altri. Chi parla è Alessandro Rorato, ha 49 anni, 37 in meno di lei, e lei è Sandra Milo.

Alessandro, mi dicono che lei ha già regalato a Sandra un brillante di una certa importanza.

«È vero, è un presente e rappresenta un cuore, il grande cuore di Sandra Milo»

Ma lei si considera il fidanzato di Sandra?

«A questo forse dovrebbe rispondere anche lei».

Lei del resto è un personaggio pubblico, una signora del cinema, però anche lei, Alessandro, è un personaggio pubblico, ha un ristorante notissimo, Le Marcandole, a Salgareda, vicino a Treviso, ed è anche a capo, credo con sua sorella Roberta, di una linea di catering.

«È vero, ma, tornando a Sandra, il nostro è un rapporto che deve ancora crescere. Diciamo che tra noi sta iniziando qualcosa, che cosa lo sapremo nel tempo».

Anche Sandra, mi dice che siete solo all’inizio. Anche se lei è una donna che vola alto sui pregiudizi, non conosce la meschinità di certe “promettenti” ragazze di oggi.

«Non a caso mi piace da pazzi, e mi affascina. La Milo è una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche una donna molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli».

Lei è stato sposato, ha figli?

«No, sono single, non ho figli».

La domanda spinosa. Lei ha 49 anni, Sandra 86, 37 anni di meno.

«Sandra Milo ha la freschezza di una giovane donna».

Una volta ho incrociato Sandra Milo e mi ha detto: «Roberto, se solo avessi trent’anni di meno...». Ed io, cavaliere, le ho risposto: «Sandra, se non fossi sposato, tu mi andresti bene così». E lei: «Non hai capito: se TU avessi trent’anni di meno».

«Ecco, questo è Sandra: il piacere di una risata, ironica e divertente, come si può non amarla».

