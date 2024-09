LA “SANTA” NON MOLLA LA POLTRONA - DANIELA SANTANCHÉ, INTERROGATA SULLA VICENDA SANGIULIANO, HA RISPOSTO: “SE HA FATTO BENE E DIMETTERSI? QUESTO ATTIENE ALLA SUA SENSIBILITA' PERSONALE, NON HA FATTO NE' BENE NE' MALE". E, ALLE DOMANDE SE ANCHE LEI INTENDE LASCIARE LA POLTRONA PER I GUAI GIUDIZIARI, HA REPLICATO: “DIMISSIONI PER CHE COSA? NON MI PARE DI AVERE UN PROCESSO O UNA CONDANNA” – “TRA SANGIULIANO E BOCCIA? IO STO CON LA MOGLIE”

SANGIULIANO: SANTANCHE', IO STO CON LA MOGLIE

daniela santanche gennaro sangiuliano

(Nova) - "Vorrei dire semplicemente che io sto con la moglie". Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanche' a margine della conferenza stampa "Viaggio italiano" in corso al Palazzo Touring di Milano, rispondendo in merito alla vicenda dell'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. "Se ha fatto bene e dimettersi? Questo attiene alla sua sensibilita' personale, non ha fatto ne' bene ne' male", ha aggiunto. Il ministro ha poi risposto a chi le ha chiesto se possa esserci una regia dietro a Boccia per indebolire il governo che "se lo scoprissi non mi stupirei".

CASO VISIBILIA: SANTANCHE', NON HO NIENTE CHE MI PORTI ALLE DIMISSIONI

daniela santanche

(Nova) - Le dimissioni dal ruolo di ministro del turismo "per che cosa? Non mi pare di avere un processo, o una condanna non mi sembra di avere niente. Se poi se voi ritenete che un avviso di garanzia debba portare alle dimissioni di un ministro e' un'opinione vostra".

Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanche' a margine della conferenza stampa "Viaggio italiano" in corso al Palazzo Touring di Milano, rispondendo a chi le ha chiesto se abbia mai pensato alle dimissioni in relazione alla vicenda di Visibilia, per la quale la procura di Milano ha richiesto il rinvio in giudizio.

Ancora, a Santanche' e' stato chiesto se, dato che nelle sue dichiarazioni aveva detto che non si stupirebbe della presenza di una regia dietro a Boccia nel caso dell'ex ministro Sangiuliano, potesse esserci un orchestrazione anche nel suo caso: "No, su questo ho fiducia nei magistrati, non mi sono difesa, non ho partecipato a processi mediatici, sono sempre stata presente nelle sedi opportune, ho spiegato in Parlamento, a oggi non ho colpe o condanne" ha risposto.

la ducetta e i quadrumviri crespi, sangiuliano, meloni, la russa, santanche

"Sono tranquilla, male non fare, paura non avere, la mia faccia e' questa l'ho sempre messa a disposizione della trasparenza e della mia condotta", ha proseguito. Infine la ministra ha concluso sostenendo che "nulla attiene alle mie funzioni di ministro della Repubblica, quando si giura, si giura. Mi pare che nessuno mi abbia mai fatto un appunto sulle mie funzioni di ministro".

daniela santanche