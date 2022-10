3 ott 2022 18:55

“SCENDI E CHIAMA UN’AUTO PER TE” – GUAI IN VISTA PER UN TASSISTA DI VERONA CHE SI È RIFIUTATO DI CARICARE IN MACCHINA UN DISABILE SULLA SEDIA A ROTELLE. SFORTUNATAMENTE PER LUI LA PERSONA IN CARROZZINA ERA VICENZO FALABELLA, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP, CHE DENUNCIATO LA DISCRIMINAZIONE E ORA MINACCIA DI PORTARE IL TASSISTA IN TRIBUNALE...