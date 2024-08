“SCHUMI” DI PAROLE – CONTINUANO A VOLARE STRACCI TRA RALF SCHUMACHER E L’EX MOGLIE, CORA BRINKMANN – IL FRATELLO DI MICHAEL HA PUBBLICATO UNA CONVERSAZIONE TRA I DUE, NELLA QUALE LEI SI COMPLIMENTAVA PER IL FIDANZAMENTO CON L’ATTUALE COMPAGNO, PER SMENTIRE LE DICHIARAZIONI DELLA DONNA DOPO IL COMING OUT DELL’EX PILOTA – LA RISPOSTA DI CORA, CHE AVEVA DETTO DI NON ESSERE AL CORRENTE DELL’OMOSESSUALITÀ DELL’EX MARITO E DI AVERLO SCOPERTO SOLO SUI SOCIAL...

Botta e risposta tra Ralf Schumacher e Cora Brinkmann. Nei giorni scorsi il fratello di Michael, sette volte iridato in F1, era finito sotto i riflettori per le accuse mosse dall’ex moglie. Quest’ultima, in un’intervista al quotidiano Der Spiegel, aveva esternato la sua delusione per non essere stata messa al corrente della relazione di Ralf col nuovo compagno. […] Le parole di Cora, però, non corrisponderebbero al vero secondo Ralf, che sui social ha fornito la propria versione dei fatti.

L’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota ha postato su Instagram la foto di una chat WhatsApp tra il compagno Etienne e la stessa Cora, risalente ai primi giorni di ottobre, nel 2023. Nella conversazione la modella tedesca si complimentava per fidanzamento.[…] Oltre alla foto, Ralf ha aggiunto un commento piccato: […] “È un peccato per me ed Etienne che diffonda così tante bugie. Entrambi vogliamo solo essere lasciati in pace”.

Non si è fatta attendere la replica di Cora. Sempre via social ha ribattuto duramente: “Quanto deve essere patetica una persona per pubblicare illegalmente messaggi WhatsApp privati in modo da nascondere la verità? Anziché avvicinarmi e dirmi la verità almeno adesso, viola palesemente i miei diritti personali”. E aggiunge: “Mi ha presentato Etienne solo come suo assistente personale, non come suo compagno. WhatsApp è stato il mio ultimo tentativo per provare a scoprire la verità almeno da lui”.

